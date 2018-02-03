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3 февраля Суббота

Уфа   °

В первые выходные февраля Башкирию ждет метель и похолодание до -23

ОБЩЕСТВО

В первые выходные февраля Башкирию ждет метель и похолодание до -23 Фото: ИА «Башинформ»

В первые выходные февраля Башкирию ждет метель и похолодание до -23 Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Первые выходные февраля в Башкирии начнутся с небольшого снега. В субботу, 3 февраля, по прогнозам синоптиков, ночью по республике ожидается неустойчивый ветер. Столбики термометров опустятся до -10, -15 градусов, местами до -23. Днем потеплеет: -8, -13 градусов.

В воскресенье, 4 февраля, на территории Башкирии возможна слабая метель.

«Температура воздуха -7, -12 градусов, по юго-востоку -17, — 22. Днем -2, -7 градусов, по югу до — 12 градусов», — рассказали метеорологи.

Теги: прогноз погоды
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