В первые выходные февраля Башкирию ждет метель и похолодание до -23 Фото: ИА «Башинформ» В первые выходные февраля Башкирию ждет метель и похолодание до -23 Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Первые выходные февраля в Башкирии начнутся с небольшого снега. В субботу, 3 февраля, по прогнозам синоптиков, ночью по республике ожидается неустойчивый ветер. Столбики термометров опустятся до -10, -15 градусов, местами до -23. Днем потеплеет: -8, -13 градусов.

В воскресенье, 4 февраля, на территории Башкирии возможна слабая метель.

«Температура воздуха -7, -12 градусов, по юго-востоку -17, — 22. Днем -2, -7 градусов, по югу до — 12 градусов», — рассказали метеорологи.