В Башкирии зафиксированы первые заболевшие свиным гриппом Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии зафиксированы первые заболевшие свиным гриппом Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии зафиксированы первые случаи заражения гриппом. У заболевших лабораторно обнаружены штаммы свиного гриппа и вируса В, об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на главного санитарного врача Башкортостана Евгения Степанова.

По итогам этой недели, показатель заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога. Пик эпидемии придется на середину февраля.