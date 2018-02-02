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3 февраля Суббота

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Житель Башкирии на программе «Поле чудес» сыграл сразу на двух музыкальных инструментах

ОБЩЕСТВО

Житель Башкирии на программе «Поле чудес» сыграл сразу на двух музыкальных инструментах Фото: Стоп-кадр видео

Житель Башкирии на программе «Поле чудес» сыграл сразу на двух музыкальных инструментах Фото: Стоп-кадр видео

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В эфире популярной программы на Первом канале «Поле чудес» житель Башкирии продемонстрировал талант человека-оркестра. Азат Атангулов облачился в национальный башкирский костюм и вышел в третьей тройке игроков.

После своего хода Азат вручил Леониду Якубовичу сладкий чак-чак и национальный инструмент республики — курай. А затем сыграл сразу на двух музыкальных инструментах: на баяне и курае. Публика поддержала артиста и пустилась в пляс.

В финал программы участник из Башкирии не прошел.

Теги: Поле чудес, Леонид Якубович, Башкирия
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