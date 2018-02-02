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Депутат Госдумы в годовщину Сталинградской битвы организовал для детей Урок мужества

ПОЛИТИКА

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В день 75-й годовщины окончания Сталинградской битвы уфимские школьники почтили память участников сражения. Вместе с участником Сталинградской битвы Хасаном Хуснуризаловым, депутатом Государственной Думы Рамзилом Ишсариным, начальником отдела по военно-патриотической работе военного комиссариата РБ, подполковником Альбертом Кутушевым они возложили цветы в Парке Победы. Акция была организована по инициативе депутата Государственной Думы Рамзила Ишсарина.

Затем в Республиканском музее Боевой Славы состоялся Урок мужестве «Помним о войне». Урок провела учитель истории и обществознания лицея № 106 «Содружество» Назира Хакимова. История нашей страны знает множество примеров воинской доблести, среди которых Сталинградская битва занимает особое место. Эта битва была одним из важнейших событий Второй мировой войны и наряду со сражением на Курской дуге стала переломным моментом в ходе военных действий, после которых немецкие войска потеряли стратегическую инициативу.

В рамках открытого урока выступил Хасан Хуснуризалов, который подробно рассказал детям о событиях Сталинградской битвы, о жизни в годы войны.

«Такие мероприятия очень важны, так как дети должны знать историю страны, помнить о том подвиге которые совершили наши деды и отцы, защищавшие Родину. К сожалению, с каждым годом становится все меньше наших дорогих, любимых ветеранов. Память об их мужестве навсегда сохранится в наших сердцах», — отметил по итогам памятной акции Рамзил Ишсарин.

Ученики оставили свои пожелания по сохранению мира на земле оформив «Голубей мира».

Теги: депутаты Госдумы, Сталинградская битва
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