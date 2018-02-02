В Башкирии выбрали и утвердили эмблему Года семьи Фото: Пресс-служба министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ В Башкирии выбрали и утвердили эмблему Года семьи Фото: Пресс-служба министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Победителем республиканского конкурса на лучшую эмблему Года семьи признан уфимец Владислав Ахметов. Его работу выбрали среди 78 заявок, которые поступили в министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии за две недели.

«Из общего количества заявок министерством совместно с членами жюри была исключена 51 эмблема, не соответствующая критериям согласно положению о конкурсе. Оставшиеся 27 эмблем были рассмотрены 31 января на заседании конкурсной комиссии», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Победитель — 29-летний дизайнер из Уфы Владислав Ахметов. Художник взял за основу башкирский орнамент кускар и использовал его для стилизации многодетной семьи.

«Основной цвет моей эмблемы — бирюзовый, который означает исцеление, интуицию, щедрость, независимость, творчество, уверенность, общение и любовь. Этот яркий цвет никого не оставляет равнодушным и очень редко вызывает отрицательные эмоции», — объяснил Владислав Ахметов.

2 февраля эмблему одобренную жюри утвердили.