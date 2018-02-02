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3 февраля Суббота

Уфа   °

В ГИБДД Уфы в преддверии выходных предупредили о рейдах

ОБЩЕСТВО

В ГИБДД Уфы в преддверии выходных предупредили о рейдах Фото: ГИБДД Уфы

В ГИБДД Уфы в преддверии выходных предупредили о рейдах Фото: ГИБДД Уфы

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В пятницу, 2 февраля, на улицах столицы Башкирии появились дополнительные экипажи ДПС. В ГИБДД Уфы приняли решение об усилении мер безопасности и вышли в рейд. Причиной тому послужили осадки.

«В связи с выпадением снега просим всех водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и выполнять предписания дорожных знаков», — объяснили жителям и гостям Уфы дорожные полицейские.

Также госавтоинспекторы попросили избегать резких маневров за рулем

Теги: ГИБДД, Уфа, рейды
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