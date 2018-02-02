В ГИБДД Уфы в преддверии выходных предупредили о рейдах Фото: ГИБДД Уфы В ГИБДД Уфы в преддверии выходных предупредили о рейдах Фото: ГИБДД Уфы

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В пятницу, 2 февраля, на улицах столицы Башкирии появились дополнительные экипажи ДПС. В ГИБДД Уфы приняли решение об усилении мер безопасности и вышли в рейд. Причиной тому послужили осадки.

«В связи с выпадением снега просим всех водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и выполнять предписания дорожных знаков», — объяснили жителям и гостям Уфы дорожные полицейские.

Также госавтоинспекторы попросили избегать резких маневров за рулем