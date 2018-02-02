В феврале и в марте жителей Башкирии ждут длинные выходные Фото: автор В феврале и в марте жителей Башкирии ждут длинные выходные Фото: автор

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В феврале и в марте работающее население Башкирии ждут длинные выходные. Первый праздничный уикенд начнется 22 февраля. По данным Роструда, этот рабочий четверг будет сокращен на один час. А 23 февраля россияне отметят День защитника Отечества. 24 и 25 февраля — традиционные выходные суббота и воскресенье.

Через две недели после длинных выходных, всех россиян ждет еще один большой праздник — 8 марта. Международный женский день страна будет праздновать четыре дня: с 8 по 11 марта. А рабочий день 7 марта, который в этом году выпал на среду, сократиться на один час.