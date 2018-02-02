Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.04 ↓

EUR 70.09 ↓

3 февраля Суббота

Уфа   °

Общественная палата России поддержала законопроект о 22-й кнопке

ОБЩЕСТВО

Общественная палата России поддержала законопроект о 22-й кнопке Фото: Ксения Калинина

Общественная палата России поддержала законопроект о 22-й кнопке Фото: Ксения Калинина

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Уход в кабельные сети или в интернет не является равноценной заменой телеэфиру. Необходимо сохранить региональные и муниципальные телеканалы после окончательного перехода на цифровое вещание в стране. Такое мнение высказали в Общественной палате России.

В Москве прошло заседание по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, сообщает телеканал «Вся Уфа». Здесь собрались сенаторы, представители СМИ, Минкомсвязи, Союза журналистов страны, а также общественных организаций, работающих в медиасфере. Они обсудили вопросы поддержки региональных телерадиовещателей, возможность вхождения телекомпаний в мультиплекс либо создание регионального мультиплекса, а также необходимость закрепления «Кнопки 22» в кабеле для городских телерадиокомпаний.

Этот вопрос обсуждается уже на протяжении года. Инициатива родилась на медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге в апреле прошлого года. Тогда предложение озвучили уфимские журналисты. С тех пор по стране при поддержке ОНФ, Национальной ассоциации телерадиовещателей и созданной летом в столице Башкортостана Ассоциации городских телерадиовещателей прошли круглые столы. В них приняли участие представители телевизионного сообщества. На сегодняшний день разработаны основные положения законопроекта, выработаны фильтры, и всё это прошло согласование и одобрение в медийной среде.

По итогам заседания комиссии в Общественной палате принято решение поддержать инициативу городских телерадиовещателей и помочь в продвижении законопроекта о 22-й кнопке. Конкретные предложения будут озвучены активистами ОНФ на встрече с Президентом страны Владимиром Путиным, которая должна состояться на медиафоруме в феврале текущего года.

Теги: телевидение, мультиплекс, региональный мультиплекс
Читайте также
В Башкирии восьмилетний мальчик спас провалившегося под лед друга
В селе Новотураево Ермекеевского района Башкортостана в январе этого года двое второклассников отправились покататься на тюбингах. Когда они шли мимо ме
В феврале и в марте жителей Башкирии ждут длинные выходные
В феврале и в марте работающее население Башкирии ждут длинные выходные. Первый праздничный уикенд начнется 22 февраля. По данным Роструда, этот рабочий
В нескольких поликлиниках Башкирии внедрены принципы «бережливости»
В Башкортостане четыре учреждения здравоохранения: поликлиника №32, детская поликлиника №4 - обе уфимские, Белорецкая центральная районная клиническая б
В столице Башкирии пройдут массовые рейды по выявлению нарушителей ПДД
На территории столицы Башкортостана 2 февраля проходят профилактические рейды. Городская Госавтоинспекция проводит регулярные массовые проверки водителе
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть