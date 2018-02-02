Общественная палата России поддержала законопроект о 22-й кнопке Фото: Ксения Калинина Общественная палата России поддержала законопроект о 22-й кнопке Фото: Ксения Калинина

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Уход в кабельные сети или в интернет не является равноценной заменой телеэфиру. Необходимо сохранить региональные и муниципальные телеканалы после окончательного перехода на цифровое вещание в стране. Такое мнение высказали в Общественной палате России.

В Москве прошло заседание по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, сообщает телеканал «Вся Уфа». Здесь собрались сенаторы, представители СМИ, Минкомсвязи, Союза журналистов страны, а также общественных организаций, работающих в медиасфере. Они обсудили вопросы поддержки региональных телерадиовещателей, возможность вхождения телекомпаний в мультиплекс либо создание регионального мультиплекса, а также необходимость закрепления «Кнопки 22» в кабеле для городских телерадиокомпаний.

Этот вопрос обсуждается уже на протяжении года. Инициатива родилась на медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге в апреле прошлого года. Тогда предложение озвучили уфимские журналисты. С тех пор по стране при поддержке ОНФ, Национальной ассоциации телерадиовещателей и созданной летом в столице Башкортостана Ассоциации городских телерадиовещателей прошли круглые столы. В них приняли участие представители телевизионного сообщества. На сегодняшний день разработаны основные положения законопроекта, выработаны фильтры, и всё это прошло согласование и одобрение в медийной среде.

По итогам заседания комиссии в Общественной палате принято решение поддержать инициативу городских телерадиовещателей и помочь в продвижении законопроекта о 22-й кнопке. Конкретные предложения будут озвучены активистами ОНФ на встрече с Президентом страны Владимиром Путиным, которая должна состояться на медиафоруме в феврале текущего года.