Много урожая, но мало снега, когда Эрдоган приедет в Уфу и за что чиновник потребовал откат - неделя глазами СМИ Фото: Олег Яровиков Много урожая, но мало снега, когда Эрдоган приедет в Уфу и за что чиновник потребовал откат - неделя глазами СМИ Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ»/.

Бережливые поликлиника и правительство

Башкортостан присоединился к федеральному проекту «Бережливая поликлиника». Ход работ в рамках программы обсуждался на встрече главы республики Рустэма Хамитова с руководителем проекта госкорпорации «Росатом» Владимиром Арженцовым. Проект «Бережливая поликлиника» призван повысить эффективность работы лечебно-профилактических учреждений и доступность медицинской помощи. С октября 2017 года в проекте участвуют уфимские поликлиника №32, детская поликлиника №4, Белорецкая центральная районная больница и городская больница Кумертау.

В чем суть этого нововведения, выяснил журналист агентства «Башинформ», побывав в поликлинике №32.

Положительные итоги программы позволяют расширить сотрудничество с корпорацией «Росатом» и в части реализации проекта «Бережливое правительство». Он направлен на оптимизацию производственных процессов на основе исключения неэффективных временных затрат, повышение производительности труда в органах госвласти.

«Сегодня ряд наших правительственных, муниципальных структур, предприятий, которые принадлежат республике, работают по старинке, во многом еще на эмоциях, не системно. А «Бережливое правительство» поможет нам привести все в систему и добиться новых результатов», — отметил Рустэм Хамитов.

Диспансеризация без УЗИ и анализов

С этого года Минздрав отменил обязательное УЗИ брюшной полости, а также общий и биохимический анализ крови и мочи. Чиновники считают, что они малоэффективны в рамках диспансеризации. Новый порядок проведения диспансеризации сфокусирован на раннем выявлении сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, поэтому внедрен новый перечень методов исследования: определение простато-специфического антигена в крови мужчин в 45 лет и в 51 год; цитологическое исследование мазка с шейки матки (для женщин от 30 до 60 лет); исследование кала на скрытую кровь (раз в два года от 49 до 72 лет). Если на первичном обследовании обнаружатся проблемы, посетителя поликлиники перенаправят к узкопрофильным специалистам, сообщили в РБК-Уфа.

Также на этой неделе назначен первый замминистра здравоохранения РБ. Им стал Рафаэль Яппаров, долгие годы работавший главврачом республиканского центра по профилактике и борьбе с СПИДом и инфекционными заболеваниями.

За чистые выборы

Региональное отделение Общероссийского общественного движения «За чистые выборы» в Башкортостане объявило набор наблюдателей для участия в выборах Президента РФ 18 марта 2018 года. Стать наблюдателем может любой гражданин в возрасте от 18 лет, заполнив анкету и пройдя обучение. Наблюдателей с активной гражданской позицией могут включить в резерв управленческих кадров республики, пишет газета «Башкортостан».

Как уточнил «Башинформ», в борьбе за кресло Президента России осталось восемь кандидатов.

Известна причина смертельных ДТП

В Башкортостане за год водители нарушили ПДД более 2 млн раз, сообщает газета «Кызыл тан» со ссылкой на данные ГИБДД. 27 663 водителя сели за руль пьяными. По их вине произошло 459 аварий — это на 7,5% больше, чем в 2016 году. Число погибших в «пьяных» ДТП составило 118 человек (на 40,5% больше, чем в 2016). Отмечается, что часто причиной смертельных аварий становится выезд на встречную полосу. Из-за этого в прошлом году умерло 184 человека, это 36% от числа погибших в ДТП за год. Всего на дорогах республики погибло 512 человек. Также сообщается, что в ГИБДД сократят более 100 сотрудников.

Размеры пособий увеличены

В Башкирии с 1 февраля увеличиваются размеры пособий, связанных с материнством и детством. Проиндексированы единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности. Их размер увеличился на 2,5%, передает «Башинформ».

Еще в республике утвердили порядок ежемесячной денежной выплаты многодетным малоимущим семьям на каждого ребенка, рожденного в 2018 году третьим или последующим. Выплата составит 8993 рубля, говорится в «Молодежной газете».

Единовременную выплату при рождении первенца в размере 300 тысяч рублей получили уже 1350 молодых семей Башкирии.

За что замглавы района потребовал откат

В Дюртюлях задержали замглавы администрации района — начальника управления сельского хозяйства Илгиза Зиннатуллина. Чиновника подозревают в получении взятки в крупном размере. О факте передачи денег правоохранителям сообщил директор местного племзавода. Взятку в размере 220 тысяч рублей он передал чиновнику в его служебном кабинете. За вознаграждение замглавы района помог в получении субсидии свыше 1,3 млн рублей на содержание племенного поголовья, сообщили в РБК-Уфа.

О развитии человеческого потенциала

На этой неделе глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с учеными из «Высшей школы экономики» Лилией Овчаровой и Натальей Зубаревич. Они обсудили развитие человеческого потенциала в республике с точки зрения здравоохранения, образования, семьи, труда и занятости, сообщает «Башинформ». В ходе встречи прозвучали предложения по совместной аналитической работе. Руководитель региона подчеркнул, что республика очень заинтересована в этом.

«По-другому можно формировать и управленческую среду, и систему управления, — отметил Рустэм Хамитов. — Мы должны понимать, что, опираясь на науку, вместе с наукой мы можем преодолевать те разрывы, которые на сегодняшний день есть».

Миллионные штрафы за коммерческий подкуп

В Уфе руководители двух фирм — 51-летняя женщина и 41-летний мужчина признаны виновными в коммерческом подкупе. В конце 2015 года их фирмы приняли участие в аукционах на поставку кроватей в детсады. Отбор поставщиков проводился госкомитетом по размещению госзаказов. Сообщники предложили директору фирмы-конкурента «отступные» в 230 тысяч рублей, чтобы обеспечить себе победу в торгах. После передачи денег обвиняемую задержала ФСБ. Суд наказал ее условным лишением свободы на 5,5 лет с испытательным сроком четыре года и штрафом в 1,5 млн рублей. Второй осужденный заплатит уголовный штраф в 1 млн рублей, информировала газета «Республика Башкортостан».

Здесь будет город-цифра

Уфа превратится в город-цифру. В администрации столицы подписали соглашение о сотрудничестве с ведущими российскими корпорациями в области цифровизации Уфы. Это значит, что во многие области жизни придут современные технологии. Сейчас Уфа — единственный город, где применяется система смарт-грид. Технология обеспечивает надежное энергоснабжение. Со временем умным станет весь город, а поспособствует этому система смарт-сити. Начать планируется с ЖКХ, в частности, сделать умные котельные, передает телеканал «Вся Уфа».

Много урожая, но мало снега

1 февраля глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл совещание по итогам деятельности агропромышленного комплекса за 2017 год и подготовке к весенне-полевым работам.

«Времени до посевной осталось не так много, вопросов нерешённых достаточно, — сказал Рустэм Хамитов. — У нас нет осадков, снегозапасов». Глава республики поручил собрать информацию о ситуации на полях, оценке состояния озимых, прогнозах по урожаю и представить в Правительство республики.

В этом году на весенне-полевые работы потребуется 8,9 млрд рублей, что на 1,1 млрд больше прошлогодней суммы, сообщает «Башинформ».

«Прошу вас, коллеги, ориентироваться на реальные потребности республики, рыночную ситуацию. Исходя из этого, стройте свои планы», — отметил Рустэм Хамитов.

Глава региона дал поручение Минсельхозу усилить работу с отраслевыми союзами, агробизнесом в части прогнозирования требуемых объемов продукции с учётом запросов рынка. «Прошлый год наглядно показал, что рост производства не всегда оборачивается плюсом… Как мы видим, перепроизводство тоже порой является достаточно сложной и тяжёлой проблемой, решать которую мы на самом деле ещё по-настоящему не умеем», — сказал Рустэм Хамитов.

Одним из направлений работы является расширение переработки. «Необходимо принять программу по развитию перерабатывающей промышленности и логистики, предусмотрев финансирование проектов на основе ГЧП», — отметил глава региона. Также он сообщил, что Башкортостан вошёл в тройку лидеров среди регионов России по созданию сельхозкооперативов.

Когда Эрдоган приедет в Уфу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган изъявил желание приехать в Уфу на 230-летие ЦДУМ. Об этом заявил в программе «Хәйерле иртә, Республика!» во время прямого эфира на телеканале «Россия-1. Башкортостан» верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин. Юбилейные торжества, посвященные 230-летию управления, пройдут этой осенью в Уфе, напомнили в ГТРК «Башкортостан».

У экс-полицейского изъяли многомиллионное имущество

Верховный суд принял сторону Уфимского районного суда и подтвердил решение об изъятии имущества у 35-летнего Ильнура Юсупова, передает телеканал БСТ. В ходе следствия в отношении начальника отдела по борьбе с коррупцией выяснилось, что все свое имущество он с супругой приобрел с 2013 по 2015 год. Это три квартиры в Уфе, три земельных участка и два элитных внедорожника. Их общая стоимость оценена в 21 млн рублей. При официальном доходе семьи в 1,5 млн рублей в год. Всё это имущество теперь заберет государство.