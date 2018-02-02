В Башкирии команда «Молодежки ОНФ» провела акцию «Случайный вальс» Фото: пресс-служба ОНФ В Башкирии команда «Молодежки ОНФ» провела акцию «Случайный вальс» Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане команда «Молодежки ОНФ» приняла участие во всероссийской акции «Случайный вальс», посвященной 75-летию победы в Сталинградской битве. В Уфе представители «Молодежки ОНФ» вместе со студентами Башкирского государственного университета исполнили вальс в городском парке имени Ивана Якутова, сообщили в региональном штабе.

«Танцевать под такую легендарную мелодию трогательно и ответственно одновременно, — рассказал координатор «Молодежки ОНФ» в Республики Башкортостан Рафаэль Хакимов.- Для нас это не просто танец, а дань памяти героическим защитникам Сталинграда, напоминание о подвиге всего советского народа и о том, какой ценой досталась нашей родине Великая Победа. Демократичный формат флешмоба интересен школьникам, у них появляется стремление изучать историю Великой Отечественной войны. Услышав сегодня «Случайной вальс», узнав о событиях, предшествовавших его появлению, они обязательно захотят узнать гораздо больше, чем написано в учебниках истории. Этот неподдельный интерес мы видели в глазах молодежи, когда проводили акцию «Открытка памяти», посвященную Дню полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады».

В основу мелодии «Случайный вальс» лег реальный эпизод Великой Отечественной войны. Однажды летчик Василий Васильев оказался в небольшой деревушке в прифронтовой полосе. Он услышал звуки музыки: местная молодежь танцевала под старый патефон. Офицер пригласил на танец девушку по имени Зина, одиноко стоявшую в стороне. Но завершить танец ему не удалось — засигналил шофер, и пришлось снова отправиться в путь. Васильев долго не мог забыть Зину и решил обратиться к композитору Фрадкину с просьбой: «Напишите песню о том, что произошло в той деревне. Если всё точно опишете, то Зина поймет, что речь в песне о нас с ней. Может, она услышит, откликнется и вам напишет…». Так через несколько дней после Победы в Сталинградской битве был написан «Случайный вальс».

2 февраля музыкальный флешмоб в память о Сталинграде проходит в 60 регионах страны. В этот день на площадях, вокзалах, парках и музеях российских городов под мелодию «Случайного вальса» вспоминают события великой битвы, ставшей символом стойкости и мужества советского солдата.