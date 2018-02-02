Юрий Пустовгаров получил повышение в холдинге «Вертолеты России»
Юрий Пустовгаров получил повышение в холдинге «Вертолеты России» Фото: Олег Яровиков
Юрий Пустовгаров получил повышение в холдинге «Вертолеты России» Фото: Олег Яровиков
УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Юрий Пустовгаров получил повышение в холдинге «Вертолеты России». Топ-менеджер из Башкирии возглавил вертолетный завод в Татарстане. Сегодня состоялось представление коллективу нового генерального директора, сообщает «Татар-информ».
Решение о назначении новым генеральным директором предприятия Юрия Пустовгарова принял совет директоров Казанского вертолетного завода. Ранее он занимал пост управляющего директора Кумертауского авиационного производственного предприятия.
Юрий Пустовгаров родился в 1964 году в городе Белорецке в Башкирии. Ранее занимал должности генерального директора Уфимского моторостроительного производственного объединения, заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — министра промышленности, инвестиционной и инновационной политики, а также президента ХК «Салават Юлаев». В декабре 2015 года Юрия Пустовгарова назначили на должность управляющего директора Кумертауского авиационного производственного предприятия.