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3 февраля Суббота

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В Управлении ветеринарии Башкирии прокомментировали случай заражения домашнего питомца вирусом бешенства

ОБЩЕСТВО

В Управлении ветеринарии Башкирии прокомментировали случай заражения домашнего питомца вирусом бешенства Фото: Depositphotos.com

В Управлении ветеринарии Башкирии прокомментировали случай заражения домашнего питомца вирусом бешенства Фото: Depositphotos.com

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В деревне Саиткулово Кугарчинского района Башкирии зафиксирован случай заражения домашнего питомца вирусом бешенства. Сельчане заподозрили опасное заболевание у собственного кота, когда он стал вести себя агрессивно, кидался и царапался без причины. Хозяева обратились в ветеринарную службу, питомца увезли на экспертизу, диагноз бешенства подтвердился.

За комментарием по поводу случившегося агентство «Башинформ» обратилось в Управлении ветеринарии РБ.

«Мероприятия по контролю ситуации с бешенством проводятся по республике постоянно. Сейчас мы выясняем обстоятельства, в связи с чем могло произойти заражение бешенством: проводится эпидрасследование, устанавливаются причинно-следственные связи. На сегодняшний день проводятся мероприятия по недопущению распространения вируса бешенства за территорию населенного пункта, проводятся подворный обход, иммунизация всех животных, восприимчивых к вирусу бешенства», — прояснил ситуацию начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления ветеринарии РБ Линар Зиганшин.

Он уточнил, что чаще всего распространителями данного заболевания являются дикие животные, в основном лисы. Среди домашних животных распространение вируса идет после контакта с дикими животными.

В пресс-службе Роспотребнадзора по РБ сообщили, что случаев заражения людей вирусом бешенства в республике не зарегистрировано.

Теги: бешенство, Управление ветеринарии РБ
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