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3 февраля Суббота

Уфа   °

В нескольких районах Башкирии зафиксирован рост количества пожаров

ОБЩЕСТВО

В нескольких районах Башкирии зафиксирован рост количества пожаров Фото: автор

В нескольких районах Башкирии зафиксирован рост количества пожаров Фото: автор

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В правительстве Башкортостана 2 февраля состоялось заседание Комиссии РБ по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Было отмечено, что на сегодняшний день сложилась крайне тревожная ситуация в сфере предупреждения пожаров и гибели людей при них. Среди главных причин возникновения пожаров — неисправность электрооборудования, отопительных печей и дымоходов, неосторожное обращение с огнем.

Основной рост количества пожаров зарегистрирован в сельской местности — Бурзянском, Кармаскалинском, Куюргазинском, Хайбуллинском, Кугарчинском, Чишминском и Туймазинском районах.

Для стабилизации ситуации в регионе проводится комплекс превентивных мер, направленных на профилактику огненных трагедий и происшествий, в частности, устанавливаются извещатели.

На заседании было принято решение увеличить количество подворовых обходов жилого сектора и усилить противопожарную работу с населением и руководителями предприятий и организаций.

Как сообщало агентство «Башинформ», рост количества пожаров за январь 2018 года составил 20%. С начала года в республике произошло 372 пожара, что на 63 больше, чем за январь 2017 года. При пожарах погибли 26 человек — на два человека больше, чем в прошлом году. Только по спасенным утешительная статистика: спасено 253 человека, на 34 больше, чем в прошлом году.

Теги: пожар, профилактика
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