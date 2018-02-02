В Башкирии только в январе выявили почти 300 новых случаев ВИЧ-инфекции Фото: Ксения Калинина В Башкирии только в январе выявили почти 300 новых случаев ВИЧ-инфекции Фото: Ксения Калинина

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии в первый месяц 2018 года выявлен 291 новый случай ВИЧ-инфекции: мужчин — 172 (59,1%), женщин — 119 (40,8%). Среди впервые выявленных находятся в учреждениях УФСИН России по РБ — 32 человека.

Зарегистрировано 46 беременных ВИЧ-инфицированных, родилось детей от мам с ВИЧ-инфекцией — 36, привели данные в Республиканском центре по профилактике и борьбе с СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Показатель заболеваемости по республике составляет 7,15 на 100 тысяч населения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года регистрируется рост заболеваемости на 23,2% (с 5,8 до 7,15 на 100 тысяч населения).

Показатель заболеваемости по Уфе — 5,4 на 100 тысяч населения. Здесь также зарегистрирован рост заболеваемости на 23% (с 4,39 до 5,4 на 100 тысяч населения).

За весь период наблюдения, начиная с 1987 года, лабораторно выявлено ВИЧ-инфицированных — 28 808 человека, умер 7 601 человек.

В настоящее время на учете стоят чуть более 20 тысяч ВИЧ-инфицированных, из них мужчин — 12 308 чел. (61,3%), женщин — 7 758 чел. (38,6%).

Среди ВИЧ-инфицированных в основном жители городов — более 11 тысяч человек, сельчан порядка шести тысяч, в учреждениях системы УФСИН России по РБ — около двух тысяч человек, лиц без определенного места жительства — 822 человека.

Показатель пораженности населения республики — 493,4 на 100 тысяч населения (РФ — 629,8; ПФО — 582,6); показатель пораженности мужчин — 644,8 на 100 тысяч населения, показатель пораженности женщин — 387,9 на 100 тысяч населения. Показатель пораженности в Уфе — 562,5 на 100 тысяч населения.