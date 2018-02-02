Башкирия готовится к весеннему половодью Фото: Олег Яровиков Башкирия готовится к весеннему половодью Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В правительстве Башкортостана 2 февраля подписано распоряжение о начале подготовительных мероприятий к пропуску ледохода и весеннему половодью. Об этом сообщается на сайте правительства РБ.

Согласно документу, утверждены состав республиканской противопаводковой комиссии, план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и план-график контроля за развитием паводковой ситуации в текущем году. Работы будут проводиться в тесном взаимодействии всех органов исполнительной власти.