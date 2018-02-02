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В Башкирии может появиться система «Мобильный учитель»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии может появиться система «Мобильный учитель» Фото: Олег Яровиков

В Башкирии может появиться система «Мобильный учитель» Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане может появиться система «Мобильный учитель». Вариант ее внедрения рассмотрели парламентарии республики. Для внедрения «Мобильного учителя» потребуется соответствующее законодательное решение. Система поможет повысить качество образования в сельских школах, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Обсуждение прошло на заседании рабочей группы по изучению качества обучения в сельских школах. Мероприятие провела заместитель председателя парламента республики Юмабика Ильясова. Свою позицию высказали депутаты, министр образования Башкортостана Гульназ Шафикова, представители Управления по контролю и надзору в сфере образования, вузов республики, руководители районных отделов образования.

Рабочая группа была создана в конце прошлого года по распоряжению председателя Государственного Собрания РБ Константина Толкачева для выработки мер по повышению уровня образования в сельских школах, в первую очередь в малокомплектных. В первой половине января комиссии совершила инспекционные выезды в малокомплектные школы Кармаскалинского, Бакалинского, Краснокамского, Белорецкого, Федоровского районов, в ходе которых изучались техническое оснащение школ, обеспеченность интернетом, укомплектованность педагогами.

Депутат Госсобрания, ректор Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы Раиль Асадуллин представил доклад о результатах проверок сельских школ на примере Бакалинского района. Он рассказал о техническом состоянии образовательных учреждений, об их обеспеченности педагогическими кадрами.

В ходе обсуждения качества обучения были обозначены такие проблемы, как отток учащихся после девятого класса в колледжи и училища, преобладание среди педагогического состава учителей пенсионного и предпенсионного возраста, дефицит молодых кадров, нехватка преподавателей музыки, рисования, черчения, ОБЖ, географии, истории, применение учителями старых методик, низкая скорость интернета в большинстве школ, невысокий уровень зарплаты педагогов. Была обозначена такая проблема, как низкое число учеников в классах малокомплектных сельских школ, что негативно сказывается на качестве образования и результатах ЕГЭ.

Члены рабочей группы обсудили возможные пути решения существующих проблем сельских школ, в том числе малокомплектных. Среди них повышение привлекательности проживания в сельской местности для молодых семей, что позволит увеличить число детей в классах; повышение уровня оплаты труда педагогов; переподготовка учителей, преподающих параллельно два-три предмета; обучение молодых педагогов методике работы в малокомплектных школах; создание в районах ресурсных центров для работы с одаренными детьми и обеспечения сельских школ методическими материалами.

Теги: образование, мобильный учитель
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