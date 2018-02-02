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Парламент Башкирии предлагает обязать замов руководителей госучреждений отчитываться о доходах

ПОЛИТИКА

Парламент Башкирии предлагает обязать замов руководителей госучреждений отчитываться о доходах Фото: Олег Яровиков

Парламент Башкирии предлагает обязать замов руководителей госучреждений отчитываться о доходах Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Депутаты Госсобрания Башкортостана планируют внести в Госдуму проекты федеральных законов об изменении в законодательство о противодействии коррупции. Суть предлагаемых изменений сводится к установлению для заместителей руководителей государственных и муниципальных учреждений обязанности ежегодно предоставлять сведения о своих доходах, расходах и обязательствах имущественного характера и такие же данные на супругов и несовершеннолетних детей.

«Для руководителей государственных и муниципальных учреждений такая обязанность законодательством уже установлена, — прокомментировал спикер регионального парламента Константин Толкачев. — Заместители руководителей госучреждений в силу своего статуса также могут подвергаться коррупционному риску. Они зачастую имеют непосредственное отношение к распределению финансовых средств и имущества. Кроме того, в период отсутствия руководителя, например, во время его отпуска, заместитель осуществляет руководство учреждением. В связи с этим мы считаем правильным распространить и на них обязанность отчитываться о доходах».

Накануне законодательные инициативы были поддержаны профильным Комитетом по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам. Если депутаты Государственной Думы поддержат инициативу парламента Башкортостана, новые законы вступят в силу 1 января 2019 года, а предоставлять сведения о доходах заместители руководителей государственных и муниципальных учреждений начнут с доходов за 2018 год.

Константин Толкачев напомнил, что за последнее время это не первая законодательная инициатива парламента Башкортостана антикоррупционной направленности. В конце прошлого года Государственное Собрание внесло в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», которым предлагается ввести запрет для руководителей ГУПов и МУПов, их супругов и несовершеннолетних детей хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках за границей, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Теги: законодательство, коррупция
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