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Уфа   °

Рима Баталова: «Апелляция российских спортсменов - это победа справедливости»

ПОЛИТИКА

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Отмена пожизненного отстранения российских спортсменов от Олимпиады — это признание мировой общественностью, что без нас соревнования невозможны. Об этом заявила депутат Госдумы от Башкортостана, 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова.

«Наши спортсмены хотят выступать, несмотря ни на что. И я очень хорошо понимаю их стремление. Учитывая напряженную обстановку вокруг Олимпиады и Паралимпиады, удовлетворение Спортивным арбитражным судом апелляции российских спортсменов — это победа справедливости. Спорт и здравый смысл взяли верх над политикой. Это должно поднять дух наших ребят, помочь подготовится к новым соревнованиям, показать лучшие результаты. Но не стоит успокаиваться, наш долг — сделать всё, чтобы российские спортсмены стали полноценными участниками Олимпиады в Южной Корее», — заявила Рима Баталова.

Накануне стало известно, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне частично удовлетворил апелляции 11 российских спортсменов, заменив пожизненное отстранение от Олимпийских игр на запрет на посещение только Игр в Пхёнчхане. Это бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарёв, Ильвир Хузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дюбанок. Они пропустят только одну Олимпиаду.

Теги: депутаты Госдумы, Олимпиада, МОК
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