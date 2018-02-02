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2 февраля Пятница

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В Башкирии открыли четвертую ледовую переправу

ОБЩЕСТВО

В Башкирии открыли четвертую ледовую переправу Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РБ

В Башкирии открыли четвертую ледовую переправу Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РБ

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане 2 февраля введена в эксплуатацию четвертая ледовая переправа — на реке Кама у села Николо-Берёзовка Краснокамского района. Ее грузоподъемность — пять тонн. Переправа однополосная, ее ширина составляет 45 метров, длина — 950 метров.

«Границы переправы обозначаются через каждые 25-30 метров ограничительными маркировочными вехами. В опасных для движения местах выставляются предупредительные знаки. В период интенсивного движения автотранспорта на переправах должны быть развернуты передвижные пункты обогрева людей и дежурить тягачи с такелажем для возможной эвакуации с рабочей полосы неисправных транспортных средств», — пояснили в пресс-службе республиканского МЧС.

Для безопасности людей на переправе выставляется спасательный пост, укомплектованный спасателями, владеющими приемами оказания помощи терпящим бедствие на льду. У автогужевых переправ в период интенсивного движения транспорта дополнительно дежурят сотрудники Госавтоинспекции.

Ежедневно утром и вечером, а в оттепель и днем, производится замер толщины льда и определяется его структура. Регулярно производится расчистка проезжей части переправы от снега.

Как сообщалось ранее, 13 декабря в республике была введена в эксплуатацию первая ледовая переправа — на реке Уфа в селе Караидель Караидельского района. Вторую открыли 19 декабря в городе Бирске на реке Белой. Третью — на реке Белой в селе Староянзигитово Краснокамского района 20 декабря.

Теги: МЧС, ледовые переправы
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