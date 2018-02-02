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2 февраля Пятница

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В Башкирии зафиксирован случай заражения домашнего питомца бешенством, агрессивный кот напал на хозяев

ОБЩЕСТВО

В Башкирии зафиксирован случай заражения домашнего питомца бешенством, агрессивный кот напал на хозяев Фото: Андрей Старостин

В Башкирии зафиксирован случай заражения домашнего питомца бешенством, агрессивный кот напал на хозяев Фото: Андрей Старостин

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Шокирующий инцидент с домашним животным произошел в деревне Саиткулово Кугарчинского района. Кот, по словам владелицы, вдруг стал вести себя агрессивно, кидался и царапался без причины.

Хозяева кота обратились в ветеринарную службу, питомца увезли на экспертизу, диагноз бешенства подтвердился. Сейчас в населенном пункте проводят профилактическую вакцинацию всех животных, сообщает телеканал «БСТ».

Сложившуюся ситуацию прокомментировал начальник ветеринарной станции Кугарчинского района Алексей Шульгин.

«Предприняты меры, согласно инструкциям по борьбе с бешенством животных. В данном населенном пункте проводится полная вакцинация всех видов сельскохозяйственных животных, в том числе домашних. Охват идет в полном объеме», — рассказал специалист.

Теги: бешенство
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