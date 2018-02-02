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В Башкирии открылись ассоциированные школы Союзмаша России

ПОЛИТИКА

В Башкирии открылись ассоциированные школы Союзмаша России Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

В Башкирии открылись ассоциированные школы Союзмаша России Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане состоялось официальное открытие ассоциированных школ Союза машиностроителей России. Первая вывеска появилась на фасаде уфимского лицея №68. В церемонии открытия приняли участие председатель Комитета Государственного Собрания РБ по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Эльвира Аиткулова, председатель регионального отделения Союза машиностроителей России, депутат Госсобрания Башкортостана Евгений Семивеличенко, руководители министерств и ведомств республики, представители вузов и школ.

Проект создания ассоциированных школ Союзмаша был впервые обсужден на заседании экспертного совета по образованию профильного Комитета регионального парламента год назад, сообщили в пресс-службе Госсобрания РБ.

«Мы поддержали идею данного проекта, потому что считаем, что только в партнерстве образовательных организаций и производства возможно готовить востребованных специалистов. Закон об образовании предусматривает такие форматы работы, и мы рады, что идею удалось реализовать. Перспективы у проекта очень хорошие», — прокомментировала Эльвира Аиткулова.

Официальное открытие ассоциированных школ Союзмаша прошло и в Стерлитамаке. Здесь информационные вывески появились на фасадах гимназии №1, лицея №3, школы №12. Совместно с депутатами Государственного Собрания в церемониях открытия приняли участие депутат Государственной Думы Алексей Изотов, министр промышленности и инновационной политики Башкортостана Алексей Карпухин, глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов.

«С учетом востребованности на рынке труда инженерно-технических специалистов важно, чтобы соответствующий опыт и знания будущие специалисты накапливали уже со школьной скамьи, — сказал Евгений Семивеличенко. — В 2017 году 25 школ Башкортостана получили свидетельства о вступлении в масштабный проект «Ассоциированные школы Союза машиностроителей России». — Целью данного проекта является привлечение подрастающего поколения к физико-математической и инженерно-технической специализациям. Пусть открытие информационных вывесок на стенах образовательных учреждений вдохновит учащихся и учителей на новые достижения. Желаю, чтобы в стенах ассоциированных школ всегда царил порядок, творческий подход к обучению, а инженерная мысль достигала максимальных высот».

В Ассоциированных школах Союза машиностроителей России новые возможности появились как у учеников, так и у педагогов. Благодаря проекту удастся не только повысить интерес подрастающего поколения к рабочим специальностям, но и вывести качество образования на другой уровень.

Теги: образование, Союзмаш
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