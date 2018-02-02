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В Шаранском районе Башкирии назначен новый прокурор

ОБЩЕСТВО

В Шаранском районе Башкирии назначен новый прокурор Фото: сайт прокуратуры РБ

В Шаранском районе Башкирии назначен новый прокурор Фото: сайт прокуратуры РБ

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Шаранском районе Башкортостана назначен новый прокурор. Приказом Генерального прокурора России в должность вступил младший советник юстиции Артур Юсупов. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Артур Юсупов родился в Нижневартовске Тюменской области. В 2005 году окончил Башкирский государственный университет по специальности «юриспруденция». С 2007 по 2008 годы занимал должность помощника прокурора Давлекановского района. С 2008 по 2011 годы работал прокурором отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний прокуратуры Республики Башкортостан. С 2011 по 2016 годы трудился зампрокурора Советского района Уфы. С июля 2016 года по январь 2018 года — прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах СКР управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РБ.

Теги: прокуратура РБ, назначения
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