В Ишимбае назначен новый руководитель следственного отдела Фото: сайт СКР по РБ В Ишимбае назначен новый руководитель следственного отдела Фото: сайт СКР по РБ

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На должность руководителя следственного отдела по Ишимбаю приказом Следственного комитета Российской Федерации назначен капитан юстиции Николай Балакин. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

Николай Балакин родился в селе Александровка Мелеузовского района республики. Служит в органах Следственного комитета РФ по РБ с 2010 года. Начинал свой трудовой путь со следователя районного звена, работал старшим следователем нескольких отдаленных отделов. Затем назначен старшим следователем первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности). С 2016 года занимал должность замруководителя следственного отдела по Ишимбаю СКР по РБ.