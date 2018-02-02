Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.26 ↑

EUR 69.79 ↑

2 февраля Пятница

Уфа   °

В Ишимбае назначен новый руководитель следственного отдела

ОБЩЕСТВО

В Ишимбае назначен новый руководитель следственного отдела Фото: сайт СКР по РБ

В Ишимбае назначен новый руководитель следственного отдела Фото: сайт СКР по РБ

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На должность руководителя следственного отдела по Ишимбаю приказом Следственного комитета Российской Федерации назначен капитан юстиции Николай Балакин. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РБ.

Николай Балакин родился в селе Александровка Мелеузовского района республики. Служит в органах Следственного комитета РФ по РБ с 2010 года. Начинал свой трудовой путь со следователя районного звена, работал старшим следователем нескольких отдаленных отделов. Затем назначен старшим следователем первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности). С 2016 года занимал должность замруководителя следственного отдела по Ишимбаю СКР по РБ.

Теги: СКР по РБ
Читайте также
В Башкирии прекращены поиски 16-летней школьницы
В Башкортостане благополучно завершились поиски пропавшей несколько дней назад 16-летней жительницы Кумертау. Агентству «Башинформ» стало известно, что
В Башкирии брошенные в подъезде дети обрели новую семью
В Нефтекамске брошенные родной матерью в подъезде жилого дома малолетние дети обрели новую семью. Об этом агентству «Башинформ» рассказала начальник отд
Десятки домов Уфы на следующей неделе останутся без воды
Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график отключения воды на следующей неделе для проведения ремонтных работ. Как сообщили на предприятии, 6 февр
Детские пособия, пенсии, загранпаспорта: что изменится в жизни россиян с 1 февраля
«Известия» подготовили для россиян подборку главных нововведений, реализация которых начнется с 1 февраля этого года. Увеличение пенсий и ежемесячных
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть