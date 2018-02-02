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Солдат-срочник из Башкирии, выживший после обрушения казармы в Омске, получил повышение в составе команды по следж-хоккею

ОБЩЕСТВО

Солдат-срочник из Башкирии, выживший после обрушения казармы в Омске, получил повышение в составе команды по следж-хоккею Фото: официальная страница vk.com

Солдат-срочник из Башкирии, выживший после обрушения казармы в Омске, получил повышение в составе команды по следж-хоккею Фото: официальная страница vk.com

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Солдат-срочник из Башкирии Рустам Набиев, выживший после обвала казармы в Омске, получил повышение в составе подмосковной команды «Феникс» по следж-хоккею.

«Меня повысили, теперь я играю во втором звене нашей команды!», — написал он об этом в соцсети.

После непродолжительного отдыха в кругу семьи Рустам Набиев снова вернулся в ряды команды. «Мы продолжаем подготовку к чемпионату России, который пройдет в апреле в Сочи. А в феврале наша команда полетит на турнир по следж-хоккею, который состоится в Швеции. Полетят не все, поэтому, я очень надеюсь, что тоже попаду в состав команды и смогу принять участие в этих важных соревнованиях. Будем работать и набирать мастерство, чтобы не подвести команду», — поделился он новостями.

Надо сказать, что неунывающий молодой человек продолжает добиваться успехов и делится ими в своем блоге, доказывая своим примером тысячам подписчиков возможность радоваться жизни несмотря ни на что. В прошлом году Рустам Набиев стал победителем Национальной премии «NeForum Awards» в номинации «Самый жизнеутверждающий блог».

Обрушение части стены и крыши четырехэтажного здания казармы учебного центра ВДВ под Омском произошло 13 июля 2015 года. В момент ЧП в казарме находились более 300 человек. В результате обрушения были ранены 19 человек, погибли 23, в том числе пять призывников из Башкортостана. Среди раненых также оказались трое военнослужащих из Башкортостана, в том числе Рустам Набиев из Чекмагуша, который в результате трагедии лишился ног. Это не сломило молодого человека, после реабилитации Рустам занялся хоккеем и вошел в основной состав российской команды «Феникс». Женился на любимой девушке, исполнил свою заветную мечту — прыгнул с парашютом. А прошлой осенью Рустам Набиев стал отцом.

Теги: следж-хоккей, Рустам Набиев
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