Башкирия в федеральных СМИ: депутат Курултая возглавит завод, обвиняются гаишники, Василевский - «в Уфе было классно» Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: депутат Курултая возглавит завод, обвиняются гаишники, Василевский - «в Уфе было классно» Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ»/.

Вертолетная тема и КумАПП второй день не сходят с лент новостей федеральных СМИ. На этот раз ТАСС передает: «Депутат парламента Башкирии Юрий Пустовгаров, работающий управляющим директором Кумертауского авиационного производственного предприятия, с 6 февраля станет генеральным директором Казанского вертолетного завода». Об этом сообщил агентству источник в холдинге «Вертолеты России» (в холдинг входят оба предприятия).

«Пустовгаров выйдет на работу в качестве генерального директора Казанского вертолетного завода с 6 февраля», — сказал собеседник ТАСС, добавив, что на этом посту Пустовгаров сменит Вадима Лигая, возглавлявшего завод с 2007 года.

КумАПП выпускает все типы вертолетов для ВМФ России, включая модификации Ка-27, Ка-29 и Ка-31. Казанский вертолетный завод производит семейство вертолетов Ми-8/17, которые эксплуатируются более чем в ста странах мира, рассказали в ТАСС.

«Российская газета» сообщает, что в Югре по делу о гибели детей в ДТП предъявили обвинения башкирским гаишникам. «Завершены следственные действия по делу в отношении двух сотрудников ГИБДД Башкирии, которое было возбуждено в рамках расследования обстоятельств автокатастрофы в Югре в декабре 2016 года, когда погибли юные спортсмены. Бывшему начальнику отделения по исполнению административного законодательства и инспектору предъявлено обвинение в халатности», — пишет издание со ссылкой на представителя СКР.

Напомним, воспитанники и тренеры спортшколы «Сибиряк» ехали из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск на автобусе. На 926 километре трассы транспорт столкнулся с ехавшим навстречу тягачом Volvo. В результате трагедии погибли 10 детей и двое взрослых. По версии СК, «сотрудники ГИБДД Башкирии повинны в том, что не внесли в федеральную информационную систему сведения о том, что шофер тягача был лишен водительских прав. Из-за этого он не был отстранен от управления машиной, и произошла авария».

РИА Новости также сообщает о завершении следствия по этому уголовному делу.

При этом в ТАСС информируют, что председатель СКР Александр Бастрыкин предложил МВД вернуться к сопровождению машинами ГИБДД автобусов с детьми, причем «даже одного автобуса с детьми, а не только целой колонны». Такое предложение глава СК внес после поездки в Ханты-Мансийский автономный округ, где встретился с родственниками погибших в ДТП в декабре 2016 года, говорится в сообщении.

Телеканалы РЕН ТВ и Пятый канал также рассказали об этом предложении главы СКР.

СМИ заранее обеспокоены возможными нарушениями на предстоящих в марте выборах. Как информирует ТАСС, «самая большая в России сеть независимых наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" получила более 250 сообщений о возможных нарушениях на выборах президента РФ». Об этом сообщил агентству координатор НОМ Роман Коломойцев. «Они поступают от наших наблюдателей, которые находятся во всех регионах», — сказал координатор. По его словам, «больше всего нарушений зафиксировано в Краснодаре, Уфе, Екатеринбурге».

В ИА REGNUM выясняли, где в ПФО самые дорогие и дешевые продукты, и предложили данные статистики по цене минимального набора продуктов питания в регионах. Оказалось, в ПФО самый дорогой минимальный набор продуктов питания в декабре 2017 года был в Самарской области — 3 673 рубля, а самый дешёвый — в Саратовской области (3 071 рубль). В пятёрке «лидеров» по стоимости набора продуктов оказался и Башкортостан с суммой 3 459 рублей. Так как всему голова — хлеб, статистики отдельно вывели сравнительный анализ цен на этот продукт. «На 22 января 2018 года самый дорогой ржаной и ржано-пшеничный хлеб был в Самарской области — 47,45 рубля/кг, в Башкирии — 43,45 рубля», — говорится в исследовании. Дешевле всего хлеб также в Саратовской области — 32,9 рубля.

В связи с этим особенно приятно, что Башкирия в 2018 году увеличит финансирование весенних полевых работ на 12,3%, до 8,9 млрд рублей. Об этом сообщает ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ. Удорожание по сравнению с прошлым годом на 1,1 млрд рублей. Планируется, что основной объем средств составят льготные кредиты. Господдержка достигнет 1,244 млрд рублей.

Обозреватель «Спорт-Экспресс» во время Матча Звезд НХЛ в Тампе поговорил с главным претендентом на приз лучшему голкиперу чемпионата заокеанской лиги, воспитанником уфимского «Салавата Юлаева» Андреем Василевским. Как отмечается в публикации, «23-летний Андрей Василевский сейчас — лучший вратарь всея НХЛ. То есть мира, хотите вы того или нет». Издание рассказывает, как «Василевский, в 19 лет успешно отыграв большую часть сезона и весь плей-офф за «Салават Юлаев», съездил на последний на сегодня золотой ЧМ-2014, провел там два победных матча — а потом не стал продлевать контракт с Уфой и уехал в «Тампу».

В беседе со спецкором «СЭ» Василевский, в частности, отметил, что «в Уфе было классно». «Моя мечта. Она была — играть здесь, в НХЛ. И я жил этой мечтой. Только этим и руководствовался, когда уезжал. Но об Уфе могу сказать самые лестные слова. В последнем моем сезоне у нас была очень классная команда и обстановка в ней. Мы достаточно далеко прошли, хотя не все это предполагали. У нас были отличные парни!» — поделился бывший игрок «Салавата Юлаева».

Портал «Российское образование» рассказывает, что «Благодаря проекту «Вектор «Детство-2018» мы сможем получить из регионов то лучшее, что было наработано десятилетиями». Об этом сообщила сенатор от Башкортостана, член Экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка Лилия Гумерова на пресс-конференции, посвященной этому проекту. Цель проекта «Вектор «Детство-2018» — выявление лучших государственных и общественных практик в области защиты прав и законных интересов семьи и детей.

«Закончилась реализация Национальной стратегии действия в интересах детей, но не завершилось внимание государства и общества к вопросам детства», — сказала сенатор, добавив, что в России, за исключением семи регионов, решен вопрос с доступностью дошкольного образования.

Также Лилия Гумерова прокомментировала вопрос безопасности детей в образовательных учреждениях. «Мое мнение: директор школы не должен ломать голову, хорошая ли охрана, насколько компетенции соответствуют. Техническая сторона: тревожная кнопка, наличие вооружения — эти затраты в субъектах, если их довести до совершенства, составляют 101 млрд рублей», — добавила сенатор.

«Кроме того, необходимо изменить стандарт подготовки педагогов», — заявила первый зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, передает ИА «Политика Сегодня».