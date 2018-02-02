В столице Башкирии пройдут массовые рейды по выявлению нарушителей ПДД
В столице Башкирии пройдут массовые рейды по выявлению нарушителей ПДД Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе
В столице Башкирии пройдут массовые рейды по выявлению нарушителей ПДД Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе
УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
На территории столицы Башкортостана 2 февраля проходят профилактические рейды. Городская Госавтоинспекция проводит регулярные массовые проверки водителей с целью недопущения дорожных аварий и нарушений ПДД.
По информации пресс-службы ведомства, особое внимание будет уделяться автолюбителям, управляющим транспортными средствами в состоянии опьянения, а также соблюдению правил перевозки пассажиров, особенно несовершеннолетних. На контроле инспекторов и пешеходы, нарушающие правила перехода проезжей части.