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2 февраля Пятница

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В столице Башкирии пройдут массовые рейды по выявлению нарушителей ПДД

ОБЩЕСТВО

В столице Башкирии пройдут массовые рейды по выявлению нарушителей ПДД Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

В столице Башкирии пройдут массовые рейды по выявлению нарушителей ПДД Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории столицы Башкортостана 2 февраля проходят профилактические рейды. Городская Госавтоинспекция проводит регулярные массовые проверки водителей с целью недопущения дорожных аварий и нарушений ПДД.

По информации пресс-службы ведомства, особое внимание будет уделяться автолюбителям, управляющим транспортными средствами в состоянии опьянения, а также соблюдению правил перевозки пассажиров, особенно несовершеннолетних. На контроле инспекторов и пешеходы, нарушающие правила перехода проезжей части.

Теги: ГИБДД, рейды
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