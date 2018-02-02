В Башкирии восьмилетний мальчик спас провалившегося под лед друга Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ В Башкирии восьмилетний мальчик спас провалившегося под лед друга Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В селе Новотураево Ермекеевского района Башкортостана в январе этого года двое второклассников отправились покататься на тюбингах. Когда они шли мимо местной речки, один из друзей, житель Уфы, вышел на лед и начал бить по нему ногами, так как казалось, что он крепкий и выдержит.

«Лед неожиданно треснул, мальчик провалился в ледяную воду, начал кричать и тонуть. Фадис Салимгареев оказался рядом, подбежал к кромке льда, протянул руки тонущему другу и вытащил его из воды. Вместе они направились к бабушке Фадиса, там мальчика переодели и отогрели, и, конечно же, сообщили родителям», — рассказала сотрудница пресс-службы Главного управления республиканского МЧС Елена Мавлютова.

Мать Фадиса Гульназ гордится сыном.

«Конечно, первая моя реакция — испуг за детей. Но потом, когда первые эмоции прошли, появилось большое чувство гордости. Фадис — мой младший сын, всего у меня их трое. Мы хотим, чтобы он стал врачом, а Фадис, еще до случившегося, говорил, что в будущем себя видит спасателем», — рассказала агентству «Башинформ» Гульназ Салимгареева.

Восьмилетний герой, житель Белебея, учится в городской коррекционной школе для слабовидящих.

«Примерный ученик, на уроках старается отвечать, поднимает руку, любит читать вслух произведения. Охотно и ответственно выполняет поручения, принимает активное участие в жизни класса и школы. В общении он доброжелательный и отзывчивый», — так охарактеризовало Фадиса руководство школы.

«За смелость и решительные действия при спасении утопающего Главное управление МЧС России по Башкортостану представило Фадиса Салимгареева к награждению ведомственным знаком отличия МЧС России «За спасение погибавших на водах», — прокомментировали в ведомстве.