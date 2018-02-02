Профессию выбрали сердцем: в Уфе Республиканский кардиоцентр пополнился молодыми специалистами Фото: Республиканский кардиоцентр Профессию выбрали сердцем: в Уфе Республиканский кардиоцентр пополнился молодыми специалистами Фото: Республиканский кардиоцентр

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Коллектив Республиканского кардиологического центра (РКЦ) значительно обновился. В команду медучреждения влились молодые специалисты, которых торжественно посвятили в профессию.

По словам организаторов, такое общее мероприятие способствует сплоченности коллектива и передаче многолетних традиций кардиоцентра и профессионального опыта наставников молодому поколению, что является залогом успешной и плодотворной работы выпускников в стенах учреждения.

«Сегодня вы стали частью нашей большой семьи. Мы хотим вам доверить наше учреждение, чтобы вы продолжали наши традиции, чтобы вы остались здесь работать. Хотелось бы пожелать вам, через всю жизнь пронести желание работать по выбранной специальности. Желаем вам найти здесь мудрых учителей и добрых товарищей по работе. Станьте специалистами с большой буквы, ведь для этого у вас здесь есть все возможности», — отметила главный врач кардиоцентра Ирина Николаева.

Самым торжественным моментом мероприятия стало вручение молодым специалистам свидетельств о принятии в коллектив лечебного учреждения, уточнили в РКЦ.