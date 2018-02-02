Рассказать о Башкирии так, чтобы обязательно захотелось сюда приехать - что телеканал «Поехали!» снимает в республике Фото: Виктор Пасечник





















Рассказать о Башкирии так, чтобы обязательно захотелось сюда приехать - что телеканал «Поехали!» снимает в республике Фото: Виктор Пасечник

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Как рассказать о Башкирии так, чтобы обязательно захотелось туда приехать? Команда телеканала «Поехали!» компании «Первый канал. Всемирная сеть» в рамках нового проекта «Поехали за талантами!» находится в республике со съемками увлекательного и незабываемого путешествия по Башкортостану. Ведущие программы — Катя Гусева и Илья Чкан уже побывали в пещере Шульган-Таш, горнолыжных курортах Абзаково, Банное, Мраткино, санатории Красноусольский, поднялись на Инзерские Зубчатки, посетили музеи С.Т. Аксакова и М.В. Нестерова в Уфе.

«Программа «Поехали за талантами!» наряду с другими проектами канала рассказывает о тех безграничных возможностях, которые есть в нашей необъятной стране и в странах ближнего зарубежья. А особенность передачи в том, что мы показываем уникальные заповедные места России глазами талантливых людей, — рассказал продюсер программы Руслан Насыпов. — Ведь ни один путеводитель не покажет и не расскажет о своем родном крае так, как это сделает интересная, талантливая в той или иной области личность. Так, к примеру, поход на Инзерские Зубчатки стал незабываемым для нас и, уверен, будет интересен нашим зрителям, благодаря музыкантам из местной этно-рок-группы «Аргымак», которые сопровождали нас в пути. Мы на самих себе ощутили насколько это невероятное место, насколько туда интересен путь, и что он стоил преодоления всех трудностей. В Молодежном театре особенность культурной среды республики мы увидели глазами актрисы и режиссера Ольги Мусиной. Роль служителя театра даже примерила на себя и наша ведущая Катя Гусева. В музее Нестерова также были интересные связки, но мы пока не будем раскрывать все секреты. А сегодня прославленный чемпион мира и заслуженный мастер спорта России по биатлону Максим Чудов показал нашей героине спортивный объект высочайшего уровня в Башкирии — биатлонный центр, который, надо отметить, открыт для всех желающих. Очень многие люди, приезжающие отдохнуть в тот или иной город, в командировку, на самом деле не знают обо всех возможностях посещаемых мест, развлечениях, о которых не рассказывают экскурсоводы, о красоте отдаленных уголков страны, маршрутах, которых не найти в путеводителях. Обо всем этом будет рассказывать наша программа».

Съемочная группа канала открыла для себя Башкирию, как регион, где есть огромный потенциал для зимнего туризма, способный составить конкуренцию многим европейским горнолыжным курортам. Причем разница стоимости таких развлечений там и тут колоссальная, а качество обслуживания в России уже во многом догоняет зарубежное, считают гости.

«Я сам родился и вырос в Уфе, за 20 лет, которые я здесь не живу, многое изменилось в республике. Мы увидели своими глазами, какие уникальные возможности сейчас предоставляют три горнолыжных курорта — Абзаково, Банное и Мраткино, находящиеся недалеко друг от друга. Мы побывали в санатории Красноусольский, было очень приятно познакомиться с его инфраструктурой и возможностями. Всё это мы покажем глазами наших ведущих зрителям канала, чтобы они не боялись, что их здесь будет встречать сервис давних времен, который оставлял желать лучшего. Всё изменилось и, уверен, многое будет делаться в этом направлении в ближайшем будущем», — добавил Руслан Насыпов.

«С вашей республикой я уже была знакома, гастролировала, выступала здесь. Побывав тут еще раз, я делаю вывод, что советовать Башкирию туристу можно, — поделилась впечатлениями Катя Гусева. — Здесь настолько девственная природа, что редко встретишь в других уголках России. Меня впечатлило большое количество гор, мы поднимались на Зубчатки, — это 17 км на «уазике», потом 5 км пешком в лес, в гору, и то, что увидит зритель в итоге в программе, будет круто. Очень понравился горнолыжный курорт Абзаково, где хорошо продумана инфраструктура для спортсменов. Есть и горные, и беговые лыжи, а такой уровень сервиса не всегда встретишь даже в Подмосковье. Например, на горнолыжном курорте в Европе после часового занятия с инструктором тебя уже отпускают на склон, а здесь такого нет. Я поняла, что тут будут бороться за своего клиента, — это мне понравилось. Еще хочется отметить, что башкиры — очень гостеприимный народ, здесь много талантливых людей и очень вкусная национальная кухня».

«В первую очередь впечатлили живописность республики и природные красоты, я представляю насколько еще краше здесь летом, — рассказал второй ведущий Илья Чкан. — А еще любую землю, территорию украшают люди, здесь живет сплоченный народ с богатой историей и культурой. Мне как музыканту было приятно узнать про ваш национальный музыкальный инструмент курай, даже удалось, поднимаясь на Инзерские зубчатки, увидеть и срезать само растение».

Путешествию по Башкортостану будут посвящены несколько выпусков программы. Съемочная группа программы «Поехали за талантами!» уже объездила Подмосковье, побывала в Чеченской Республике, а куда они отправятся после Башкирии, смотрите на телеканале «Поехали!».