ОНФ проведет в регионах России акции в честь 75-летия Победы в Сталинградской битве Фото: ИА «Башинформ» ОНФ проведет в регионах России акции в честь 75-летия Победы в Сталинградской битве Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В годовщину 75-летия победы в Сталинградской битве 2 февраля команда «Молодежки ОНФ» проведет всероссийскую акцию «Случайный вальс». Активисты «Молодежки ОНФ» проведут флешмоб и исполнят вальс на глазах «случайных зрителей» и предложат им присоединиться. В акции примут участие более 60 регионов страны. В столице Башкирии флешмоб пройдет в парке Якутова в 14.00.

В этот день в городах России будет звучать мелодия «Случайного вальса», а в некоторых местах будет организован музыкальный флешмоб.

«Сталинградская битва — это история невероятного подвига народа, один из ключевых моментов истории Великой Отечественной войны. Нам особенно приятно, что подрастающее поколение хранит в памяти рассказы своих бабушек и дедушек о тех страшных и победных днях. Молодые люди по всей стране примут участие в мероприятиях, посвященных этой дате. «Молодежка ОНФ» проводит акцию «Случайный вальс» более чем в 60 субъектах. Эта композиция была написана как раз после битвы за Сталинград в 1943 году. Мелодия будет звучать 2 февраля по всей стране в парках, на вокзалах, в общественном транспорте и вновь напомнит людям о том времени, о силе духа нашего народа», — отмечают организаторы акции.

Также в честь годовщины победы под Сталинградом активисты ОНФ организуют встречи ветеранов Великой Отечественной войны с подрастающим поколением. В рамках акции пройдут экскурсии в музеи, где школьникам расскажут о Сталинградской битве.

Ветераны и дети в стихах обратятся к будущим поколениям с призывом помнить о героическом подвиге защитников Сталинграда. Активисты ОНФ снимут видеоролик, в котором дети и ветераны прочтут строки произведения Николая Добронравова «Поклонимся великим тем годам».

«Сталинградская битва стала переломной в Великой Отечественной войне. Победа в ней позволила нашим войскам перехватить стратегическую инициативу. Она стала возможной благодаря самоотверженности, жертвенности каждого во имя общего дела, сплоченности всего народа ради своей Родины. Сталинград стал в нашей памяти символом мужества и преданности своей стране. Это наша история, это наши корни и ценности, это важные смыслы на многие поколения вперед. И сегодня для нас, потомков поколения победителей, этот подвиг незыблем и вечен, как и наша готовность прикладывать усилия во имя силы и процветания России. Уверен, что залог успешности нашей страны в сплочении и единении российского народа», — заявил сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Рязанской области, Герой России Андрей Красов.