В Башкирии ОНФ разбирается в ситуации с аварийным домом в Уфе Фото: пресс-служба ОНФ В Башкирии ОНФ разбирается в ситуации с аварийным домом в Уфе Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии активисты Общероссийского народного фронта совместно с представителями Госкомитета по строительному и жилищному надзору провели выездное совещание, на котором обсудили ситуацию с аварийным домом №181 на улице Интернациональной в Уфе. Общественники выразили озабоченность состоянием газовой трубы и обратились к надзорному ведомству с просьбой взять ситуацию под контроль. После совместного рейда жилищная инспекция выписала предписание в адрес управляющей компании с требованием устранить нарушения, сообщили в ОНФ.

Сопредседатель регионального штаба в Башкортостане Надежда Крылова рассказала, что деформированная газовая труба — это не единственная проблема жителей дома.

«Несмотря на то, что построен дом в начале 40-х годов прошлого столетия и имеет все признаки аварийности, в федеральную адресную программу переселения из аварийного жилья не вошел, так как был признан аварийным только в 2016 году, — отметила Надежда Крылова. — Дом расположен рядом с загруженной автомагистралью, железнодорожными путями и буквально содрогается от тяжести проезжающего транспорта. В 5-7 метрах находятся 15 канализационных колодцев, а сам дом стоит на канализационных коммуникациях. Здание ушло в землю на 1,5 метра, стены трескаются, потолки на грани обрушения. В целом ветхость этого дома составляет более 70%».

Проблема усугубляется еще и тем, что подобная ситуация не единичная. Только в Уфе находятся 152 дома, которые были признаны аварийными после 1 января 2012 года, а значит, не попали в ежегодные адресные программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Возможностей для расселения данных домов за счет местных бюджетов нет, ни один муниципалитет не осилит такую нагрузку.

Активисты ОНФ считают, что возможность решения этой проблемы — продление программы расселения из аварийного жилья при обязательном финансовом участии федеральных органов власти, а также региональных и местных властей. То есть необходима консолидация усилий всех уровней публичной власти государства.