В Башкирии 2 февраля на дорогах ожидается дымка Фото: Ксения Калинина В Башкирии 2 февраля на дорогах ожидается дымка Фото: Ксения Калинина

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В республику пришло потепление, а вместе с ним осадки. По данным синоптиков Башгидрометцентра, в пятницу, 2 февраля, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой снег.

«Ветер от 2 до 7 м/с. Температура воздуха ночью -12,-17°, при прояснении -19,-24°, днем -6,-11 градусов», — уточнили метеорологи.

Водителям стоит быть внимательными, особенно на загородных трассах. По прогнозам синоптиков, на дорогах образуется дымка с видимостью 1-2 километра.