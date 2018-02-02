УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Около 200 молодых людей получили удостоверения участников Молодежных праймериз. Церемония прошла в Доме Госсобрания Республики Башкортостан. Самым юным участникам заветный документ вручил Секретарь регионального отделения «Единой России», Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Спикер отметил, что развитие политических институтов возможно только при активном привлечении молодежи к общественным инициативам, управленческим процессам. «Единая Россия» это осознает, поэтому создает площадки для реализации потенциала молодых людей. С этой целью и запущен проект «Молодежные праймериз», который организован Лигой молодежной политики РБ совместно с партией.

«Важно, чтобы молодые люди учились проявлять уважение друг к другу, умение участвовать в дискуссиях, не унижая оппонента. Участники Молодежных праймериз пройдут обучение в рамках партийного проекта «Гражданский университет», а кто-то из них попробует свои силы в праймериз на выборах в Госсобрание республики», — сообщил Константин Толкачев.

Депутат Госдумы Рамзил Ишсарин рассказал о самой процедуре предварительного голосования. Он отметил, что праймериз дают возможность каждому проявить себя, сообщили в пресс-службе партии.

«Уверен, вы внесете свой вклад в развитие нашего общества и государства. Надеюсь увидеть вас в будущем на высоких должностях», — сказал депутат.

Также собравшихся поздравили руководитель Регионального исполкома «Единой России» Руслан Гизатуллин и председатель молодежной общественной палаты при Госсобрании РБ Тагир Гизатуллин.

Как отметил председатель оргкомитета конкурса, руководитель Лиги молодежной политики РБ Вито Сабиров, расслабляться молодым людям некогда — уже с 5 февраля стартуют дебаты, а победитель конкурса станет известен в марте.

Всего более 200 молодых людей захотели почувствовать себя кандидатами в депутаты. Около половины из них — жители города Уфы, остальные конкурсанты представляют города Бирск, Нефтекамск, Октябрьский, Сибай, Стерлитамак, Давлеканово, Дюртюли, Кумертау, Мелеуз, Салават, Туймазы и Куюргазинский район.