Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.26 ↑

EUR 69.79 ↑

2 февраля Пятница

Уфа   °

В Башкирии участники Молодежных праймериз получили удостоверения из рук Константина Толкачева

ПОЛИТИКА

УФА, 2 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Около 200 молодых людей получили удостоверения участников Молодежных праймериз. Церемония прошла в Доме Госсобрания Республики Башкортостан. Самым юным участникам заветный документ вручил Секретарь регионального отделения «Единой России», Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Спикер отметил, что развитие политических институтов возможно только при активном привлечении молодежи к общественным инициативам, управленческим процессам. «Единая Россия» это осознает, поэтому создает площадки для реализации потенциала молодых людей. С этой целью и запущен проект «Молодежные праймериз», который организован Лигой молодежной политики РБ совместно с партией.

«Важно, чтобы молодые люди учились проявлять уважение друг к другу, умение участвовать в дискуссиях, не унижая оппонента. Участники Молодежных праймериз пройдут обучение в рамках партийного проекта «Гражданский университет», а кто-то из них попробует свои силы в праймериз на выборах в Госсобрание республики», — сообщил Константин Толкачев.

Депутат Госдумы Рамзил Ишсарин рассказал о самой процедуре предварительного голосования. Он отметил, что праймериз дают возможность каждому проявить себя, сообщили в пресс-службе партии.

«Уверен, вы внесете свой вклад в развитие нашего общества и государства. Надеюсь увидеть вас в будущем на высоких должностях», — сказал депутат.

Также собравшихся поздравили руководитель Регионального исполкома «Единой России» Руслан Гизатуллин и председатель молодежной общественной палаты при Госсобрании РБ Тагир Гизатуллин.

Как отметил председатель оргкомитета конкурса, руководитель Лиги молодежной политики РБ Вито Сабиров, расслабляться молодым людям некогда — уже с 5 февраля стартуют дебаты, а победитель конкурса станет известен в марте.

Всего более 200 молодых людей захотели почувствовать себя кандидатами в депутаты. Около половины из них — жители города Уфы, остальные конкурсанты представляют города Бирск, Нефтекамск, Октябрьский, Сибай, Стерлитамак, Давлеканово, Дюртюли, Кумертау, Мелеуз, Салават, Туймазы и Куюргазинский район.

Теги: молодежные праймериз
Читайте также
В Башкирии прекращены поиски 16-летней школьницы
В Башкортостане благополучно завершились поиски пропавшей несколько дней назад 16-летней жительницы Кумертау. Агентству «Башинформ» стало известно, что
В Башкирии брошенные в подъезде дети обрели новую семью
В Нефтекамске брошенные родной матерью в подъезде жилого дома малолетние дети обрели новую семью. Об этом агентству «Башинформ» рассказала начальник отд
Десятки домов Уфы на следующей неделе останутся без воды
Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график отключения воды на следующей неделе для проведения ремонтных работ. Как сообщили на предприятии, 6 февр
Детские пособия, пенсии, загранпаспорта: что изменится в жизни россиян с 1 февраля
«Известия» подготовили для россиян подборку главных нововведений, реализация которых начнется с 1 февраля этого года. Увеличение пенсий и ежемесячных
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть