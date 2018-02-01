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В УГНТУ проводится III Региональный чемпионат JuniorSkills

ОБЩЕСТВО

В УГНТУ проводится III Региональный чемпионат JuniorSkills

Фото: пресс-служба УГНТУ

В УГНТУ проводится III Региональный чемпионат JuniorSkills

Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 1 фев 2018. /ИА «Башинформ»/.

Молодежный технопарк УГНТУ стал оператором III Регионального чемпионата JuniorSkills, который проводится с 31 января по 7 февраля в Уфе.

Программа профессиональной подготовки и профориентации школьников JuniorSkills инициирована и реализуется Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» при поддержке Агентства стратегических инициатив, Министерства образования и науки РФ, Министерства промышленности и торговли РФ.

Необходимость данной работы с подрастающим поколением как модели ранней профессиональной подготовки обусловлена широким спросом среди самих школьников и их родителей, среди учебных заведений региона.

В соревнованиях III Регионального чемпионата по стандартам JuniorSkills приняли участие 38 команд, практически 70 школьников от образовательных организаций общего и дополнительного образования Республики Башкортостан, 6 старших региональных экспертов и 26 экспертов оценивают результаты конкурсантов с одновременным занесением в единую федеральную систему CIS, по 6 компетенциям: JS4 Инженерный дизайн CAD и JS6 Прототипирование (Молодёжный технопарк УГНТУ), JS5 Мобильная робототехника (АНО Центр поддержки технического образования школьников «Техношкола-Звёздный» (Гагарин-центр)), JS14 Лабораторный химический анализ (ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж), JS20 Графический дизайн (РДОТ Республиканский технопарк), Предпринимательство (презентационная компетенция) (Студенческий инновационный бизнес-инкубатор «Арт-бизнес» БГПУ им. М.Акмуллы).

В деловую программу чемпионата включены мастер-классы по дополненной реальности; круглый стол, посвященный теме «Профориентационная работа с молодежью в возрасте от 10 до 17 лет» с участием руководителей образовательных организаций; открытый «Урок Технологии в нефтегазе. Инженерное дело» для школьников 7-9 классов в рамках образовательного модуля ФГОС «Урок технологии: Индустриальные технологии» и круглый стол на тему «Профориентационная работа с молодёжью. Основные рабочие вопросы. Проблемы и возможные решения».

Теги: УГТНУ
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