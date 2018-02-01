Разбитая дорога, пожар, аварийные деревья: жители Башкирии могут сообщить о проблемах на сайте «Безопасная среда» Фото: safety.openrepublic.ru Разбитая дорога, пожар, аварийные деревья: жители Башкирии могут сообщить о проблемах на сайте «Безопасная среда» Фото: safety.openrepublic.ru

УФА, 1 фев 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в тестовом режиме действует портал «Безопасная среда». Об этом информирует Госкомитет Башкортостана по чрезвычайным ситуациям. Портал разработан в рамках проекта «Открытая Республика». Основная его задача — дать гражданам возможность указать на конкретные проблемы в жизни района, города, всей республики.

«Часто решение таких проблем не составляет большого труда, но пока информация о них дойдет до ответственных людей — может пройти немало времени. Теперь для того, чтобы сообщить о неработающем фонаре, несанкционированной свалке, разбитой дороге, достаточно просто выйти на сайт «Безопасной среды» и, следуя инструкциям, отправить свое послание», — сообщается на портале.

Механизм проекта следующий: гражданин пишет обращение, географически привязывает его к конкретной точке на карте региона. После его публикации на сайте и оценки модератором, обращение рассматривают представители власти, отвечающие за решение этой проблемы. Кроме того, основанием для рассмотрения может являться мнение граждан по поводу оставленного послания, которое будет видно из комментариев или голосования.

«На этом портале можно оставить сообщение об опасности возникновения пожаров по конкретным адресам. Далее во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по республике, муниципалитетами будут приниматься по указанным адресам меры профилактического характера», — пояснил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.