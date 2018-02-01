УФА, 1 фев 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В субботу, 3 февраля, на площади перед уфимским Дворцом спорта состоится праздничное открытие Года добровольца (волонтера) в России, утвержденного указом президента Владимира Путина.

Организатором мероприятия выступила инициативная группа волонтеров во главе с тим-лидером Тимуром Гадельшиным. В программе праздника — выступления музыкальных групп «Караван Сарай», «Аргымак», «Light Again», мультиинструменталиста Zainetdin, Екатерины Ямщиковой, Фирузы Париж. Всех зрителей ждет розыгрыш ценных призов и подарков.

На церемонии вручения премии «Доброволец России-2017» глава государства объявил, что 2018 год станет Годом волонтера.

«Убежден, именно из тысяч, миллионов душевных поступков складывается доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом, а это значит, что нам с вами по плечу любые самые сложные задачи. В этой связи предлагаю объявить 2018 год годом добровольца и волонтера», — отметил Владимир Путин.

Праздничное мероприятие пройдет по адресу: ул. Р. Зорге, 41.

Начало — в 12.00.