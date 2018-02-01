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В Башкирии стартовала профилактическая акция «Вместе против пожаров»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии стартовала профилактическая акция «Вместе против пожаров» Фото: автор

В Башкирии стартовала профилактическая акция «Вместе против пожаров» Фото: автор

УФА, 1 фев 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Государственный комитет Башкортостана по чрезвычайным ситуациям сегодня запустил информационно-профилактическую акцию «Вместе против пожаров». Целью мероприятия является стабилизация пожарной обстановки. Об этом на встрече с журналистами сообщил председатель ведомства Фарит Гумеров.

Акция предусматривает организацию дополнительных профилактических рейдов по недопущению пожаров, информирование населения об обстановке с пожарами, о последствиях несоблюдения правил пожарной безопасности и злоупотребления алкоголем. Население республики будут мотивировать на установку пожарных извещателей.

Планируются выпуски теле- и радио сюжетов, публикаций, видеороликов по профилактике пожаров.

«От проведения акции мы ожидаем снижение количества пожаров, сокращение количества погибших и травмированных и уменьшение ущерба от пожаров», — пояснил руководитель ведомства и добавил, что только объединив усилия всех органов власти, муниципальных образований, СМИ, организаций, общественности, волонтеров и самих граждан, можно остановить и существенно снизить количество пожаров.

Как сообщало агентство «Башинформ», рост количества пожаров в январе 2018 года составил 20%. С начала года в республике произошло 372 пожара, что на 63 больше, чем за январь 2017 года. При пожарах погибли 26 человек — на два человека больше, чем в прошлом году. Только по спасенным утешительная статистика: спасено 253 человека или на 34 больше, чем в прошлом году. Ущерб от пожаров с начала текущего года составил более 36 млн рублей, в январе прошлого года — свыше 5 млн рублей.

Теги: пожары, профилактическая акция, Госкомитет РБ по ЧС
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