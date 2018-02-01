УФА, 1 фев 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В 2018 году на соискание Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Республика Башкортостан представила несколько проектов, которые вошли в сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии-2018. Это фестиваль исторической реконструкции «Река времени», фестивали «Курортный сабантуй» и «Бирское яблоко», а также проект «Башкортостан новогодний, удивительный».

Как сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму, электронный сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии — это дополнительная возможность рассказать о самых ярких турсобытиях республики в рамках страны как профессионалам туристической отрасли, так и путешественникам, которые только планируют свой туристический 2018 год.

Сборник выпущен ФРОС «Region PR» в PDF-формате с активными гиперссылками на сайты событий, площадок и туроператоров. В него вошло 100 туристических проектов из 31 региона России. В электронной базе данных проекта представлена подробная информация о ярких туристических событиях страны, лауреатах и участниках Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.