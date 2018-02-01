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1 февраля Четверг

Уфа   °

В Башкирии объявлен конкурс на разработку эмблемы регионального Министерства образования

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 фев 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Министерство образования Башкортостана запустило конкурс на разработку эмблемы официальной страницы ведомства в соцсетях.

Согласно правилам конкурса, участником может стать любой желающий, индивидуально или коллективно, возрастных ограничений нет.

Проект эмблемы должен быть представлен в форматах файлов — ai, PSD (без фона), cdr, tiff, png, размер изображения: 200 мм по горизонтали на 200 мм по вертикали. В нем могут быть предусмотрены: официальные и исторические символы РБ; лаконичные формы символики; возможное включение в композицию эмблемы кратких текстов, соответствующих тематике.

Комиссия будет оценивать эскизы по следующим критериям: уникальность и оригинальность; легкость для восприятия; масштабируемость; адаптивность.

Проекты и заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 февраля включительно на адрес электронной почты: Sarbaeva.LN@bashkortostan.ru.

13 февраля работы будут размещены на официальной странице Минобразования «ВКонтакте». С 14 по 18 февраля здесь же состоится онлайн-голосование.

19 февраля проекты будет оценивать конкурсная комиссия, итоги подведут 20 февраля.

Пять проектов, набравших наибольшее количество голосов по итогам онлайн-голосования, оцениваются конкурсной комиссией.

Победитель будет отмечен дипломом Минобразования РБ и ценным призом.

Теги: Министерство образования РБ, конкурс, эмблема
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