УФА, 1 фев 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Нефтекамске брошенные родной матерью в подъезде жилого дома малолетние дети обрели новую семью. Об этом агентству «Башинформ» рассказала начальник отдела опеки и попечительства Нефтекамска Лариса Акрамова.

«Вышло постановление — двое детей будут помещены в замещающую семью с завтрашнего дня. Из больницы их заберут в новый дом. Мы получили медицинское заключение, что малыши абсолютно здоровы. Есть небольшие проблемы, но это следствие неполноценного питания. Родственники в отношении этих детей написали отказ», — прокомментировала начальник отдела опеки и попечительства.

Как сообщалось ранее, 20 января в подъезде соседка обнаружила оставленных без присмотра плачущих детей. Она забрала их к себе домой, накормила и вызвала полицию. Малыши 2014 и 2016 годов рождения были помещены в детское отделение городской больницы. Позже выяснилось, что мать пошла с ними к отцу домой, но того в квартире не оказалось. Тогда она просто оставила их в подъезде, а сама ушла.

Семья до Нефтекамска проживала на территории Краснокамского района. Родители с шестью детьми переехали в Нефтекамск прошлой осенью и сразу попали под наблюдение органов опеки. Проживая на территории Краснокамского района, они были лишены родительских прав: мать — ограничена, отец — лишен. По истечении определенного времени, по решению суда, они смогли восстановить свои права.

«Что касается остальных детей, то пока их судьба не решена. Сейчас поданы исковые заявления в суд на лишение родителей их прав. Только по решению суда дети будут размещены в замещающие семьи. Это долгая процедура», — добавила Лариса Акрамова.

По ее словам, родители так и не появились в больнице: мать ни разу не приходила, отец — лишь раз, чтобы поговорить с врачом, и на этом всё.

«Наши сотрудники каждый день навещали малышей, те их уже узнавали, улыбались. К приходившим кандидатам они сразу потянулись, видно, что им нужны любовь и материнская ласка. Дети с удовольствием с ними общаются, идут на контакт», — подытожила представитель ведомства.