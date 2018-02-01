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1 февраля Четверг

Уфа   °

В Уфе молодые профессионалы обменяются лучшими практиками подготовки кадров

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 фев 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Уфе, в рамках чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 9 февраля пройдет деловая программа с участием представителей органов исполнительной власти, руководителей промышленных предприятий республики и руководителей профессиональных образовательных организаций.

Площадкой для знакомств с партнерами и инвесторами, обмена знаниями, опытом и лучшими практиками совершенствования системы подготовки кадров станет ВДНХ-Экспо. Здесь будет создана платформа для обсуждения перспектив развивающихся рынков, новых отраслей, ключевых технологий, внедрения международных стандартов и развития компетенций.

Эксперты и участники соревнований встретятся на дискуссионной площадке «Новые векторы развития движения WorldSkills Russia». Запланировано проведение круглого стола, главной темой которого станет межведомственное взаимодействие по вопросам подготовки квалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий. Также состоится проектно-аналитическая сессия с участием директоров профессиональных образовательных организаций «Повышение качества среднего профессионального образования».

«Совершенствование системы подготовки кадров — одна из основополагающих задач, стоящих перед профессиональными образовательными организациями. Эта задача формируется самим работодателем, который в первую очередь заинтересован в высококвалифицированных профессиональных кадрах, способных отвечать требованиям рынка. Для качественной подготовки кадров необходимо взаимодействие предприятий и образовательных организаций, формирование дуальной модели подготовки высококвалифицированных кадров», — прокомментировала директор республиканского ресурсного центра Института развития образования РБ Инесса Косолапова.

Напомним, 8-12 февраля в Башкортостане состоится III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Более 450 конкурсантов продемонстрируют свои профессиональные навыки в 37 компетенциях. Конкурсные работы будут оценивать более 70 экспертов.

Мероприятие организовано Министерством образования РБ и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия». Оператор мероприятия — Региональный координационный центр Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в РБ.

Теги: подготовка кадров, WorldSkills Russia
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