Десятки домов Уфы на следующей неделе останутся без воды Фото: Ксения Калинина Десятки домов Уфы на следующей неделе останутся без воды Фото: Ксения Калинина

УФА, 1 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график отключения воды на следующей неделе для проведения ремонтных работ.

Как сообщили на предприятии, 6 февраля в Орджоникидзевском районе с 10 до 17 часов отключат холодную воду в домах по следующим адресам:

ул. Кутузова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33/1, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 41,40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53б, 54, 56, 58, 59, 59а, 60, 64, 66, 72;

ул. Д. Донского, 20;

ул. Герцена, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51;

ул. Блюхера, 2/2, 4, 6, 6/1.

В Ленинском районе 6 февраля с 11 до 17 часов будет отключена холодная вода у следующих потребителей:

ул. Аральская, 1, 3, 4, 4/2, 5;

ул. Котовского, 1, 3, 3а, 5, 7, 11, 12;

ул. Урицкого, 13, 23/1;

ул. Слободская, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14/2, 13а, 15, 16, 16/2, 17, 18, 17а, 17б, 22, 22а, 26, 26а, 24, 28, 31, 33, 35;

ул. Гаражная, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 11, 11а, 13, 13а, 15;

ул. Галановой, 30, 28, 23, 23а, 24, 24а, 21, 17а, 17б, 17, 15, 11, 11б, 16, 18, 18/1;

ул. Свердлова, 1, 3, 3а, 2, 5, 4, 4а, 7, 7а, 9, 11, 13, 10а, 12, 15, 17, 14, 33;

пер. Ломовой, 15,16, 14, 8, 6, 7а, 7/2, 3,19;

ул. Гаражная, 7, 16;

ул. Галановой, 24;

ул. Слободская, 2, 17.

7 февраля в Калининском районе с 10 до 20 часов холодную воду отключат на ул. Интернациональная, 185/1,187/1, 187/2,187/3.

В Ленинском районе, с 12 часов 7 февраля до 11 часов 8 февраля холодную воду отключат на ул. Коммунистическая, 14.

В Советском районе 7 февраля, с 10.30 до 20.30 запланировано отключение холодной воды по следующим адресам:

бульвар Ибрагимова, 41, 55/59, 57, 64, 72, 74/76, 78/0;

ул. Пархоменко, 131, 131/1;

ул. Цюрупы, 140, 142.

8 февраля в Орджоникидзевском районе с 10 до 17 часов будет отключена холодная вода на ул. Суворова, 55 и ул. Кольцевая, 183, 185.