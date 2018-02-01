Передвижная выставка государственных символов городов и районов Башкирии прибыла в Уфу Фото: Валерий Шахов Передвижная выставка государственных символов городов и районов Башкирии прибыла в Уфу Фото: Валерий Шахов

УФА, 1 фев 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Передвижная выставка государственных символов субъектов Российской Федерации, городов и районов Республики Башкортостан прибыла в Уфу. Экспозиция, посвященная 10-летию со дня регистрации свидетельств официальных символов муниципальных образований РБ в Геральдическом совете при Президенте РФ, открылась в Городском культурно-досуговом центре по адресу: ул. Первомайская, 47.

Организаторами передвижной выставки являются Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан», ООО «Символика» при поддержке партии «Единая Россия». На выставке представлены флаги и гербы России и Башкортостана, геральдические знаки — флаги городов республики, являющиеся неотъемлемой частью любого территориально-политического образования и предметом национальной гордости.

Как сообщили в Управлении по культуре и искусству администрации Уфы, экспозиция несет в себе огромный патриотический посыл — для каждого человека важно знать и уважать историю своей Родины, помнить и чтить свои корни, понимать значение и роль государственных символов, чтобы гордиться достижениями своей страны.

Сегодня выставка будет работать до 17 часов. Вход свободный.