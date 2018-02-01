УФА, 1 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Председатель Ассамблеи народов Башкортостана, депутат Госдумы Зугура Рахматуллина приняла участие в расширенном совместном заседании Совета Ассамблеи народов России и Центрального Координационного совета Молодежной ассамблеи народов России «Мы — россияне», на котором были подведены итоги деятельности Ассамблеи и ее региональных отделений, обсуждены планы работы на следующий год и рассмотрен ряд организационных вопросов.

Председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова в своем отчетном докладе особо отметила положительный опыт деятельности Ассамблеи народов Башкортостана в муниципалитетах республики. Зугура Рахматуллина в сопровождении презентационного материала рассказала о работе Ассамблеи народов Башкортостана, главным исполнительным органом которой является «Дом дружбы» с его многочисленными филиалами — историко-культурными центрами (ИКЦ), расположенными в районах компактного проживания наиболее многочисленных этносов республики. «Эти центры объединяют многонациональное население также и близлежащих районов. Многочисленные мероприятия, конкурсы национальной песни, танцев, музыкальные фестивали и праздники давно переросли этнические и районные границы и стали общенациональными. Все ИКЦ находятся на муниципальных территориях, имеющих символическое значение для истории района.

«Ассамблея работает в тесном сотрудничестве с муниципалитетами, финансовая, организационная, информационная поддержка которых позволяет «Дому дружбы» и его филиалам на должном и качественном уровне проводить отборочные туры республиканских и иных конкурсов, многочисленные научные, фестивально-зрелищные, обрядовые мероприятия, которые давно стали не только культурными брендами своих районов, но и республиканскими, региональными, межрегиональными», — отметила Зугура Рахматуллина.

Апофеозом всей этой многогранной, нужной и важной работы является праздник Дня народного единства в Уфе и в районах. Ассамблея совместно с муниципалитетами проводит Дни дружбы в районах, на которые собираются взрослые и дети. В прошлом году был проведен детский республиканский конкурс «Мы дружбою сильны». В этом году одновременно во всех муниципалитетах началась республиканская акция «Мой язык — язык дружбы»: дети и взрослые читают стихи на родном языке, и сегодня в группе «ВКонтакте» уже более пяти тысяч роликов. В декабре будут подведены итоги, и эта акция станет традиционной. Более того, муниципалитеты поддерживают национальные творческие коллективы, которые умножают славу не только своих районов, но и республики на разных, в том числе и международных уровнях.

Зугура Рахматуллина подчеркнула, что совместная деятельность национально-культурных объединений с муниципалитетами показывает, что большой мир в многонациональном районе — это основа согласия, дружбы и взаимопонимания в республике, стране и начинается с малого: с диалога этносов, культур, языков, с мероприятий, которые звучат на разных языках, но объединяют и сближают народы. Межнациональный мир — это то, что питает поступательное развитие, движение вперед и решение существующих социально-экономических проблем.