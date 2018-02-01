Из Уфы в Геленджик летом запланированы регулярные полеты Фото: автор Из Уфы в Геленджик летом запланированы регулярные полеты Фото: автор

УФА, 1 фев 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В рамках летнего расписания регулярные полеты из Уфы в Геленджик запланировали перевозчики «ЮВТ Аэро» и «Саратовские авиалинии». Дважды в неделю в Геленджик будут летать самолеты первой авиакомпании. С 19 июня рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам на воздушном судне Bombardier CRJ200. Отправление из Уфы — в 18.05, прибытие на черноморское побережье в 18.30. По информации пресс-службы уфимского аэропорта, время указано местное, полетная программа запланирована до 20 сентября текущего года.

«Саратовские авиалинии» приступят к полетам со 2 июня. Туристы из Уфы будут отправляться по субботам в 07.30, прибытие на черноморское побережье запланировано в 08.30. На маршруте перевозчик намерен эксплуатировать самолет Ан-148. Маршрутная программа продлится до 29 сентября.