Башкирия в федеральных СМИ: первый беспилотный вертолет, о профиците и демографии, как Face перерос «эщкере» Фото: ria.ru Башкирия в федеральных СМИ: первый беспилотный вертолет, о профиците и демографии, как Face перерос «эщкере» Фото: ria.ru

УФА, 1 фев 2018. /ИА «Башинформ»/.

Первый в России беспилотный вертолет собрали в Башкирии. Об этом сообщают «Вести.Ru». «Дрон, который обойдется заказчикам в десятки раз дешевле, чем обучение и содержание реального пилота, уже готов к выпуску на авиационном предприятии в Кумертау», — говорится в репортаже.

INTERFAX.RU по этому поводу уточняет, что «Беспилотный вертолет разрабатывается в Башкирии предприятием "Вертолетов России" — конструкторско-технологическим центром КумАПП (Кумертауское авиационное производственное предприятие) в рамках контракта с концерном ВКО "Алмаз-Антей"». Машина способна нести на борту мощные системы мониторинга и серьезное вооружение, сообщили «Интерфаксу» в госкорпорации «Ростех», куда входит холдинг «Вертолеты России». Отмечается также, что разработанный холдингом беспилотник — один из первых в своем роде в России. Изготовлено два опытных образца разведывательно-ударного беспилотного вертолета, которые проходят первый этап испытаний.

Об испытаниях первого беспилотного вертолета написала и «Российская газета».

При этом, как стало известно «Коммерсанту», «Владимир Путин поддержал предложенный Минпромторгом механизм вхождения Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в состав «Ростеха»... Обсуждается вариант объединения ОАК с холдингом «Вертолеты России».

О плюсах и минусах профицита бюджета Башкирии рассуждает ИА REGNUM. «Профицит бюджета Башкирии за 2017 год составил около 12 млрд рублей. Опрошенные REGNUM эксперты отмечают положительные и отрицательные стороны этого явления и прогнозируют снижение профицита республиканского бюджета в 2018 году». Сообщается, что доходы бюджета республики в 2017 году составили 167,493 млрд рублей, расходы — 155,945 млрд. «По традиции самая большая статья расходов из бюджета Башкирии приходится на социальную сферу. В минувшем году на эти нужды потратили 138,6 млрд рублей».

По словам экспертов, Башкирия со своим бюджетным профицитом «явно выделяется на фоне других регионов». Не оспаривая мнения о том, что профицит бюджета свидетельствует о неосвоенности средств и является негативным моментом, политологи считают, «что руководство республики продемонстрировало соблюдение установки федерального центра на бережное отношение к бюджетным деньгам». Как прогнозирует агентство, «в следующем году Башкирия будет еще активнее тратить на развитие инфраструктурных проектов, анонсированных в преддверии празднования столетия республики», поэтому «вряд ли по итогам 2018 года следует ожидать очередного профицита».

Также в REGNUM подвели предварительные демографические итоги года. Отмечается, что рождаемость в Поволжье сократилась, смертность — снизилась. «В 2017 году в регионах округа появились на свет 329 957 детей. Это на 51 618 детей меньше, чем было в 2016-м. Рождаемость упала во всех регионах округа... Менее всего рождаемость снизилась в Башкирии и Нижегородской области (-11,6%)», — отмечается в исследовании.

«Первый канал» отслеживает поездку кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина в Башкирию. Сообщается, что «кандидат в президенты от Коммунистической партии Павел Грудинин, который уже зарегистрирован в Центризбиркоме, приехал в Башкирию. В городе Туймазы он посетил мясоперерабатывающий комбинат. Бизнесмен прогулялся по заводу, ознакомился с процессом производства и ассортиментом продукции. А после пообщался с коллективом», — говорится в сюжете.

НТВ уточняет, что в Уфе Грудинин представил свою программу «20 шагов к достойной жизни». «А на пресс-конференции в отеле Hilton известному журналисту Максиму Шевченко вручили удостоверение доверенного лица Грудинина, — продолжает «Эхо Москвы». — Шевченко ответил, что для него это большая честь».

По информации ТАСС, «в Уфе кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин предложил распределять поровну доходы между регионом и федеральным центром, а также сократить расходы на содержание госслужащих. Также он выступил с предложением ввести трудовые визы для иностранных граждан, которые едут на заработки в страну», — добавили в ТАСС.

При этом в РИА Новости говорится, что «Грудинин высоко оценил свои шансы на победу на выборах президента». «Главная наша задача — борьба с коррупцией, — заявил журналистам Грудинин в Уфе во время визита в Башкортостан. — Нужны справедливые суды, справедливое распределение денег», — цитирует кандидата агентство.

По поводу справедливости. Как узнало Федеральное агентство новостей, «простых жителей Уфы не пустили на встречу с Грудининым». «Встреча избирателей проходила в местном Дворце Молодежи. Однако обычных жителей Уфы на ней не ждали», — пишет агентство.

Не обошлось и без скандала. «В Уфе был задержан и доставлен в полицию помощник Грудинина за применение физической силы в отношении участника акции», — сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известный на всю Россию уфимский рэпер Face перерос «эщкере» и решил взяться за молодежь. Об этом информирует «Лента.Ру». «Рэпер Face воспользовался Instagram Stories, чтобы обратиться к своим поклонникам и провозгласить о смене своих ориентиров в карьере, творчестве и личной жизни», — говорится в сообщении.

«Больше никакого faceguccigang и эщкере. Это был крутой период моей жизни и творчества, но я перерос все это. Я рад, что являюсь голосом молодежи, это очень важно для меня, и я чувствую свою ответственность. Теперь, когда у меня есть возможность изменить будущее этой страны через нашу молодежь — пришло время вести вас в правильном направлении, пришло время открыть глаза», — написал Face. Рэпер заявил, что «никотин и алкоголь, депрессия, суицидальные мысли, поиски себя в криминале и зарплата в 20 тысяч рублей — это не то, что нам нужно». Face призвал молодежь отказаться от вредных привычек и добиваться своих жизненных целей.

«В декабре популяризированное исполнителем словообразование «эщкере» было признано самым популярным мемом года среди российских пользователей интернета. 20-летний Face — автор таких треков, как «Гоша Рубчинский», «Бургер» и «Я роняю Запад». Настоящее имя выросшего в Уфе артиста — Иван Дремин», — рассказала «Лента.Ру».

Пять человек пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Уфе. Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел на пересечении улиц Калинина и Ульяновых. «В настоящее время пострадавшие доставлены в больницу. Их состояние уточняется. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники правоохранительных органов», — передает телеканал.