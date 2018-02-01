УФА, 1 фев 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На территории Башкортостана «Первый канал. Всемирная телесеть» проводит съемки серии туристско-познавательных программ «Поехали за талантами».

Программа выходит в эфире телекомпании на специализированном спутниковом канале «Поехали». Зона вещания — весь мир. Проект посвящен презентации больших и малых городов на территории России и стран Таможенного Союза. Ведущие показывают всевозможные интересные — с туристической точки зрения — объекты, города глазами людей, талантливых в той или иной творческой области. В ходе программы также освещаются важнейшие исторические вехи и объекты культурного наследия, соседствующие с современными достижениями. Программа ориентирована на активную молодежную аудиторию — 20-35 лет. Основная ее цель — способствовать увеличению туристического интереса к объектам съемок и популяризировать их в молодежной среде.

В настоящее время в эфир выходят программы, посвященные Центральной России и Северному Кавказу. Их можно увидеть в эфире трижды в сутки. Программы будут выходить на протяжении всего 2018 года. Суммарно количество просмотров каждой программы прогнозируется на уровне 100 млн уникальных зрителей по всему миру.

В рамках проведения съемок в Башкирии герои передачи уже познакомились с пещерой Шульган-Таш, горнолыжными курортами Абзаково, Банное, Мраткино, поднялись на Зубчатки, посетили музеи С.Т. Аксакова, М.В. Нестерова и встретились с интересными людьми, которые рассказывали о республике. Съемки продолжатся до 7 февраля, съемочная группа посетит еще много ярких мест региона.