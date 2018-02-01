В Башкирии прекращены поиски 16-летней школьницы Фото: соцсети В Башкирии прекращены поиски 16-летней школьницы Фото: соцсети

УФА, 1 фев 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане благополучно завершились поиски пропавшей несколько дней назад 16-летней жительницы Кумертау. Агентству «Башинформ» стало известно, что девушку нашли в Татарстане. В пресс-службе МВД по Башкортостану сообщили, что школьница уже дома, полиция прекратила поисковые мероприятия.

В пресс-службе следственного управления СКР по РБ прокомментировали, что после того, как школьницу доставят домой, с ней и её родителями будут работать следователи.

Как сообщалось ранее, школьница пропала 28 января. Родители обратились в правоохранительные органы и к волонтерам за помощью в поисках. Позже появилась информация, что она всё это время была на связи с родными, предупреждала, что поедет в другой город с друзьями.