Эпидемиологи предупреждают болельщиков, отправляющихся на Олимпийские игры в Корею Фото: psmgig.ru Эпидемиологи предупреждают болельщиков, отправляющихся на Олимпийские игры в Корею Фото: psmgig.ru

УФА, 1 фев 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

9-25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане пройдет зимняя Олимпиада. Специалисты Роспотребнадзора по РБ сообщили о предосторожностях, которые следует соблюдать путешественникам в этой горной местности. По данным эпидемиологов, здесь характерными «зимними» инфекциями являются вирусные заболевания верхних дыхательных путей (грипп, ОРВИ), а также кишечные инфекции вирусной этиологии.

Кроме того, сейчас в Южной Корее отмечается неблагополучие по птичьему гриппу. С ноября текущего года на территории страны зарегистрировано несколько вспышек на фермах, а также был выделен высокопатогенный вирус H5N6 из помета диких птиц в 90 километрах южнее Сеула. Случаев заболевания среди людей не выявлено.

В связи с этим путешествующим в этот регион людям рекомендуется быть привитым от сезонного гриппа, избегать контактов с домашней и дикой птицей (в хозяйствах, рынках, парках), не контактировать с поверхностями, загрязненными пометом, не употреблять сырые яйца, чаще мыть руки с мылом.