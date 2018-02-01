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1 февраля Четверг

Уфа   °

В Уфе стартовали студенческие игры «Кубок лидера»

ПОЛИТИКА

УФА, 1 фев 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе стартовали студенческие игры «Кубок лидера». В рамках всероссийских игр, инициированных студенческими штабами сторонников Владимира Путина и движением «Putin Team», в Уфе пройдут соревнования по пейнтболу, мини-футболу, кибер-спорту и дебат-батлам.

Студенческие игры будут проходить более чем в 40 регионах России по трем ключевым направлениям: основной спорт, киберспорт и творческие батлы.

В Уфе «Кубок лидера» пройдет с 29 января по 9 февраля. Студенты региона смогут посоревноваться в киберспорте, игре в мини-футбол и пейнтбол, а также искусстве ведения дебатов.

Как сообщает лидер Студенческого штаба Владимира Путина в Республике Башкортостан студент Уфимского нефтяного университета Роберт Игнатов, победители региональных соревнований «Кубка лидера» по киберспорту получат возможность отправиться на большой всероссийский финал, который пройдет с 8 по 11 февраля в Москве при поддержке Федерации киберфутбола России.

Участие в турнире могут принять студенты вузов и ссузов Башкортостана, достигшие 18 лет. Познакомиться с расписанием проведения соревнований «Кубка лидера», а также оформить заявку на участие можно в официальном сообществе Студенческого штаба сторонников Путина.

Теги: студенческие игры
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